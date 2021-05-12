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Николич: «Две лучшие команды заслуженно вышли в финал»

12 Мая 2021, 19:52,

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы участвовали в двух финалах Кубка в Сербии и Венгрии. Чем отличается этот матч от обычных матчей чемпионата?

- Кубок отличается всегда. Здесь, во-первых, никогда нет фаворита, это понятно. Как мы видим сегодня, один финалист Кубка выбил три команды Премьер-лиги на этой дороге. Но наша дорога тоже не была легка, там были «Сочи» на выезде, ЦСКА дома. Две лучшие команды заслуженно вышли в финал. Ожидаю напряженного матча, как всегда бывает в финалах. Нельзя ничего дарить сопернику в таких играх и поддерживать максимальный уровень концентрации. Шансы нашей команды перед игрой - 50%. У соперника хорошая команда, но и у нас неплохая команда. Все зависит от того, кто будет меньше ошибаться - тот сегодня и выиграет. Финал Кубка - такой матч, когда не надо получать большое удовольствие от игры. Нужно играть на результат и завоевать трофей. Трофей - наша цель.

- У вас поменялся наполовину состав по сравнению с матчем с «Динамо». За исключением Крыховяка эта вся история была для того, чтобы отдохнуть команде?

- Да, у нас неплохая команда сегодня.

- 1:6 от «Зенита», 0:0 с «Динамо», причем не очень хорошие первые таймы. Болельщики волнуются, глядя на качество игры.

- Я не согласен, в футболе нельзя смотреть на то, что было три дня назад. А что было три месяца назад? Мы выиграли 11 матчей подряд. Это вообще не важно. Не важна последняя встреча, которую мы должны были выигрывать, у нас было намного больше моментов для взятия ворот. Важна только сегодняшняя игра, особенно потому, что это финал. Кто выигрывает, забирает трофей с собой.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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