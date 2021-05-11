Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​На финале Кубка России заменили резервного рефери

11 Мая 2021, 17:30,

На официальном сайте РФС размещена информация о том, что функции четвёртого рефери на финальном матче национального кубка будет исполнять Игорь Панин. Он заменил Станислава Васильева, которого на прошлой неделе отстранили от работы из-за грубой ошибки в игре РПЛ между «Ротором» и «Ахматом». В отношении Васильева, как известно, было начато служебное расследование. Пока оно не завершится, арбитр к своим обязанностям вернуться не сможет.

Других изменений в судейской бригаде не произошло. Главным рефери финала национального кубка будет Сергей Иванов. Трофей будет разыгран в Нижнем Новгороде 12 мая. В финале сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Станислав Васильев, Игорь Панин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры
«Барселона» и «Атлетико» не открыли счёт на «Камп Ноу» - завтра «Реал» может стать лидером Примеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола