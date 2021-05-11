​На финале Кубка России заменили резервного рефери

На официальном сайте РФС размещена информация о том, что функции четвёртого рефери на финальном матче национального кубка будет исполнять Игорь Панин. Он заменил Станислава Васильева, которого на прошлой неделе отстранили от работы из-за грубой ошибки в игре РПЛ между «Ротором» и «Ахматом». В отношении Васильева, как известно, было начато служебное расследование. Пока оно не завершится, арбитр к своим обязанностям вернуться не сможет.

Других изменений в судейской бригаде не произошло. Главным рефери финала национального кубка будет Сергей Иванов. Трофей будет разыгран в Нижнем Новгороде 12 мая. В финале сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов».