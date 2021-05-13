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Антон Миранчук: «Сыграли в своём стиле, всех поздравляю с трофеем»

13 Мая 2021, 11:51,

Хавбек московского «Локомотива» Антон Миранчук поделился эмоциями после завоевания кубка России. В финальном поединке «железнодорожники» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1.

«С победой! Все молодцы! Матч получился очень тяжелым. Дотерпели, сыграли в своем стиле. Всех поздравляю с трофеем», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Отметим, что подопечные Марко Николича в девятый раз стали обладателями национального кубка.

Перед заключительным туром чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице. «Крылья Советов» финишировали на первой позиции в ФНЛ и завоевали путевку в Премьер-лигу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Антон Миранчук
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