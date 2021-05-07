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​Васильева, вероятно, исключат из судейской бригады на финал Кубка России

07 Мая 2021, 17:55,

Накануне была обнародована информация о судейских назначениях на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов», который пройдёт на следующей неделе. В качестве резервного арбитра назначение получил Станислав Васильев.

Вероятно, Васильев в обозримом будущем будет исключён из бригады на кубковый финал. В пятницу Ашот Хачатурянц временно отстранил Васильева от работы, сообщив о начале служебной проверки в отношении этого арбитра. Будет странно, если после отстранения судья отработает на столь статусном поединке, как финал национального кубка.

Напомним, Станислав Васильев допустил грубую ошибку, работая на матче «Ротор» - «Ахмат». Он не назначил пенальти в ворота хозяев.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Станислав Васильев
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