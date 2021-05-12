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Кирьяков: Судьба Николича в «Локомотиве» зависит от результата финала Кубка России

12 Мая 2021, 15:12,

Известный футбольный тренер и эксперт Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от финала Кубка России в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

- «Локомотив» чуть притормозил - в двух последних матчах лишь одно очко. Был разгром,  была игра, в которой была борьба за второе место. «Локо» упустил шанс создать себе ситуацию, при которой все зависело бы от него, а не наоборот. Теперь «железнодорожники» будут ещё и ждать поражения «Спартака», и только тогда у них будет шанс на серебро. Я думаю, что они понимают, что шансов очень мало, поэтому Кубок - это их шанс, единственный шанс выиграть титул в этом сезоне. Все силы будут брошены на предстоящий финал.

У «Крыльев» ситуация немного другая, прежде всего, в психологическом плане. Фаворит, конечно, «Локомотив», но «Крылья» на ходу, они выиграли с запасом ФНЛ. Настроение у них отличное. Команды подходят к матчу с разным настроением, поэтому шансы у «Крыльев» точно есть.

Может ли этот матч стать определяющим для будущего Марко Николича в «Локомотиве»? Как говорится, слухи ходят, что он может покинуть команду. Понятно, что тут вопрос, насколько заинтересован клуб и тренер в дальнейшем сотрудничестве. Конечно, титул - это аргумент в пользу тренера, тут все ясно. От этого все и будут отталкиваться. Посмотрят, как «Локо» сыграет в финале, и уже исходя из этого, будут делать шаги либо в сторону продолжения сотрудничества, либо в сторону расторжения контракта. Все будет после матча. Думаю, этот матч определит, в какую сторону эти шаги будут сделаны», - сказал Кирьяков.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Сергей Кирьяков, Марко Николич
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Комментарии (1)
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0
zurukukkk
12 Мая 2021, 16:04

плюнуть некуда- соплошные известные тренера,эксперды,да угадыватели счета...тока футбол у нас почему-то все глубже в опе!!!

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