Смолов: «В перерыве поговорили, предъявили друг другу претензии и сошлись во мнении, что так играть нельзя»

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от матча с «Крыльями Советов» (3:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько финал, по вашему мнению, получился?

- Мы победили, поэтому, конечно, получился. Впечатления об игре? Первый тайм был плохой. «Крылья» нас превосходили по игре и забили гол. Мы в перерыве поговорили, предъявили друг другу претензии и сошлись во мнении, что так играть нельзя. Хорошо, что в начале второго тайма забили гол и уже контролировали матч.

- Претензии касались игроков, друг к другу? Или тренер говорил?

- Да, все вместе, и тренер, и игроки. Мы прекрасно понимаем, в первую очередь, как мы выглядим. Никто с себя ответственность не снимает.

- Вы так пробили пенальти, я так понимаю, как штрафной со «Спартаком» - вроде как посмотрели туда и показали?

- Да нет, я изначально выбрал угол, куда собирался бить, туда и исполнил.

- Последний вопрос. Что для вас значит эта победа в Кубке? Все же не первый трофей?

- Не первый трофей, но трофей выиграть всегда приятно. Очень значимый и наиболее важный, потому что по ходу сезона мы были восьмыми, когда начинался этот год. Мы выдали суперотрезок. Как итог нашей работы - кубок.