Сёмин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

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12 Мая 2021, 22:33,
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Российский тренер поздравил команду с победой над «Крыльями Советов» в финале Кубка России 2020/21.
«Локо» с победой!!! Молодцы порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!!!»,- написал на своей странице в «Инстаграме» Юрий Сёмин.
Выиграв у «Крыльев Советов» со счетом 3:1, «Локомотив» стал девятикратным победителем Кубка России, что стало рекордом среди российских клубов. Также этот трофей стал первым для команды под руководством сербского специалиста Марко Николича.
Юрий Сёмин покинул «Локомотив» в 2020 году. Это был его третий заход на должность главного тренера «железнодорожников». В общей сложности «Локо» трижды выиграл с Сёминым первенство РПЛ, шесть раз становился обладателем Кубка России и три раза брал Суперкубок страны.
Сёмин до сих пор не нашёл новое место работы, зато освоил социальные сети, где порой публикует полуголых моделей.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
Спасибо,отец!!!