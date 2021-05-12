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Сёмин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

12 Мая 2021, 22:33,

Российский тренер поздравил команду с победой над «Крыльями Советов» в финале Кубка России 2020/21.

«Локо» с победой!!! Молодцы порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!!!»,- написал на своей странице в «Инстаграме» Юрий Сёмин.

Выиграв у «Крыльев Советов» со счетом 3:1, «Локомотив» стал девятикратным победителем Кубка России, что стало рекордом среди российских клубов. Также этот трофей стал первым для команды под руководством сербского специалиста Марко Николича.

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» в 2020 году. Это был его третий заход на должность главного тренера «железнодорожников». В общей сложности «Локо» трижды выиграл с Сёминым первенство РПЛ, шесть раз становился обладателем Кубка России и три раза брал Суперкубок страны.

Сёмин до сих пор не нашёл новое место работы, зато освоил социальные сети, где порой публикует полуголых моделей.

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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Комментарии (1)
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0
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:36

Спасибо,отец!!!

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