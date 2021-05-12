Сёмин поздравил «Локомотив» с победой в Кубке России

Российский тренер поздравил команду с победой над «Крыльями Советов» в финале Кубка России 2020/21.

«Локо» с победой!!! Молодцы порадовали своих болельщиков и показали свой уровень кубковой команды!!!»,- написал на своей странице в «Инстаграме» Юрий Сёмин.

Выиграв у «Крыльев Советов» со счетом 3:1, «Локомотив» стал девятикратным победителем Кубка России, что стало рекордом среди российских клубов. Также этот трофей стал первым для команды под руководством сербского специалиста Марко Николича.

Юрий Сёмин покинул «Локомотив» в 2020 году. Это был его третий заход на должность главного тренера «железнодорожников». В общей сложности «Локо» трижды выиграл с Сёминым первенство РПЛ, шесть раз становился обладателем Кубка России и три раза брал Суперкубок страны.

Сёмин до сих пор не нашёл новое место работы, зато освоил социальные сети, где порой публикует полуголых моделей.