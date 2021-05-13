Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бубнов рассказал, за счёт чего «Локомотив» победил «Крылья Советов»

13 Мая 2021, 10:23,

Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился впечатлениями от финала Кубка России. Обладателем трофея стал московский «Локомотив», победивший самарские «Крылья Советов».

«Локо» выиграл благодаря опытным игрокам, умению терпеть и наказывать за ошибки, лучшей обороне и широкой скамейке. Этот трофей - свидетельство хорошей работы Николича», - приводит слова эксперта издание Sportbox.

Финальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Голами в составе столичного коллектива отметились Камано, Смолов и Мурило. За самарскую команду мяч забил Сарвели.

«Локомотив» стал девятикратным победителем Кубка России.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Александр Бубнов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола