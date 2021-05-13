Бубнов рассказал, за счёт чего «Локомотив» победил «Крылья Советов»

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13 Мая 2021, 10:23,
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Бывший игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов поделился впечатлениями от финала Кубка России. Обладателем трофея стал московский «Локомотив», победивший самарские «Крылья Советов».
«Локо» выиграл благодаря опытным игрокам, умению терпеть и наказывать за ошибки, лучшей обороне и широкой скамейке. Этот трофей - свидетельство хорошей работы Николича», - приводит слова эксперта издание Sportbox.
Финальная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «железнодорожников». Голами в составе столичного коллектива отметились Камано, Смолов и Мурило. За самарскую команду мяч забил Сарвели.
«Локомотив» стал девятикратным победителем Кубка России.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Александр Бубнов