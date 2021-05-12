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Фанаты «Локомотива»забросали поле бутылками в финале Кубка России

12 Мая 2021, 20:45,

Во время финала Кубка России по футболу матч пришлось приостановить из-за поведения фанатов «Локомотива».

После пропущенного мяча на 22-й минуте игры, болельщики московской команды забросили штрафную площадь соперника пластиковыми бутылками. Арбитр встречи Сергей Иванов сделал паузу, во время которой вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме успокоил трибуну.

Ранее сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде, где проходит финал Кубка страны, произошли стычки между фанатами московского «Локомотива» и самарских «Крыльев Советов».

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Кубок России
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