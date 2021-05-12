Геркус: «Локомотив» безжалостно прихлопнет «Крылья Советов»

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора московского «Локомотива», высказался по поводу грядущего финального матча Кубка России между «железнодорожниками» и самарскими «Крыльями Советов».

«Задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты опытным «Локо». 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-аккаунте.

Финал Кубка России пройдет в среду, 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе в Нижнем Новгороде.

Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.