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Геркус: «Локомотив» безжалостно прихлопнет «Крылья Советов»

12 Мая 2021, 13:13,

Футбольный функционер Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора московского «Локомотива», высказался по поводу грядущего финального матча Кубка России между «железнодорожниками» и самарскими «Крыльями Советов».

«Задорные «Крылья» будут безжалостно прихлопнуты опытным «Локо». 2:0 или даже 3:0 в пользу «Локо», - гласит сообщение Геркуса в телеграм-аккаунте.

Финал Кубка России пройдет в среду, 12 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встреча состоится на стадионе в Нижнем Новгороде.

Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Илья Геркус
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Комментарии (2)
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0
zurukukkk
12 Мая 2021, 16:07

при слове " прихлопнут" почему-то на ум еще одно слово приходит-" зенит" !..

0
KUGO
12 Мая 2021, 14:12

Не думаю что это будет как два пальца об асфальт....

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