Бобёр сделал прогноз на финал Кубка России

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр верит в победу самарского клуба над «Локомотивом» в финале Кубка России.

«Надеюсь на искрометный, атакующий футбол с моментами, голами и исходом в пользу «Крыльев Советов», - цитирует бывшего футболиста сборной России пресс-служба РФС.

Матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится завтра, 12 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что самарцы уже гарантировали себе выход в российскую Премьер-лигу, а «Локомотиву» ещё предстоит побороться за попадание в Лигу чемпионов в ближайшие выходные.