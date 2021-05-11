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Бобёр сделал прогноз на финал Кубка России

11 Мая 2021, 22:00,

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр верит в победу самарского клуба над «Локомотивом» в финале Кубка России.

«Надеюсь на искрометный, атакующий футбол с моментами, голами и исходом в пользу «Крыльев Советов», - цитирует бывшего футболиста сборной России пресс-служба РФС.

Матч между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» состоится завтра, 12 мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Отметим, что самарцы уже гарантировали себе выход в российскую Премьер-лигу, а «Локомотиву» ещё предстоит побороться за попадание в Лигу чемпионов в ближайшие выходные.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Антон Бобёр
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