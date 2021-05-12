​Перед финалом Кубка России произошли столкновения фанатов

Перед финальным матчем Кубка России в центре Нижнего Новгорода произошли столкновения между фанатами «Локомотива» и «Крыльев Советов». Об этом сообщает журналист Иван Карпов посредством своего канала «Инсайды от Карпа» в Telegram.

Отмечается, что правоохранительные органы вмешались в ситуацию, но, судя по всему, задержаний хулиганов не последовало.

Напомним, финальный поединок за Кубок России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.