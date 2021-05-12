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Первый трофей Николича: «Локомотив» победил «Крылья Советов» и стал девятикратным обладателем Кубка России

12 Мая 2021, 21:56,

Нижний Новгород принимал финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Протокол игры  
Локомотив Москва 3:1 Крылья Советов
(1:0) Камано Франсуа 15'    
    22' Сарвели Владислав (1:1)
(2:1) Смолов Фёдор 45'    
(3:1) Мурило Серкейра 45'    
Гилерме Маринато Кастро Пабло   45' Чорлука Ведран   45' (Магкеев Станислав (   45') Рыбус Мацей Рыбчинский Дмитрий   45' Баринов Дмитрий Крыховяк Гжегож Жемалетдинов Рифат   45' (Мурило Серкейра (   45') Мухин Максим   45' (Куликов Даниил (   45') Смолов Фёдор   45' (Эдер Мартинс (   45') Камано Франсуа   45'
Запасные: Миранчук Антон Коченков Антон Титков Николай Лысцов Виталий Сильянов Александр Савин Андрей Живоглядов Дмитрий Лисакович Виталий Эдер Лопеш
Ломаев Иван Солдатенков Александр Зеффан Мехди Божин Сергей Горшков Юрий Якуба Денис   17'   44' (Витюгов Максим (   44') Сарвели Владислав Ежов Роман Алвеш Рикарду Зиньковский Антон Сергеев Иван
Запасные: Канунников Максим Комбаров Дмитрий Голенков Егор Фролов Евгений Хади Сафаа Прищепа Дмитрий Овсянников Богдан Ефремов Дмитрий Кабутов Дмитрий Полуяхтов Владимир Чернов Никита
12 мая. Стадион "Nizhny Novgorod Stadium (Nizhny Novgorod)".

Нахождение «Локомотива» в финале Кубка России не могло быть сюрпризом. Именно «железнодорожники» являются самым титулованным клубом этого турнира – перед отчётным матчем они были восьмикратным его победителем. «Крылья» Кубок раньше никогда не выигрывали, но в 2004 году смогли забраться в финал, где уступили «Тереку», который сейчас называется «Ахмат». Что касается дел команд в регулярных турнирах, то «Локомотив» наверняка чувствует недосказанность из-за недавнего грандиозного провала в Санкт-Петербурге, а вот «Крылья Советов» выиграли ФНЛ с огромным отрывом и в следующем сезоне точно выступят в РПЛ, поскольку получили-таки соответствующую лицензию. Ну и не забываем, что выигрыш Кубка даёт путёвку в Лигу Европы. Для «Локомотива» это тоже важно, потому как через чемпионат он не гарантировал себе заранее какие-либо еврокубки.

Соперники с первых минут задали игре хороший соревновательный тон. Отсиживаться в обороне никто не намеревался. Команды старались отвечать друг другу атакой на атаку, то есть это было отнюдь не вялое перетягивание каната, от которого клонит в сон. Чтобы произошёл обмен голами, хватило полутайма. На 14-й минуте Мухин вывернул диагональ на левый полуфланг, где Зеффан плохо сыграл головой, и Камано наказал самарцев за эту грубую ошибку, с лёта запустив парашют за шиворот Ломаеву (1:0). Но успокаиваться «красно-зелёным» было рано. На 22-й минуте сверхмотивированные волжане сделали счёт равным, разыграв классную комбинационную штуку в чужой штрафной. Сергеев катнул мяч подошвой вперёд-влево Якубе, который прострелил, и Сарвели в падении внёс снаряд в сетку (1:1). «Крылья» продолжали давить в надежде на свой второй гол, но москвичи отвели игру от своих ворот и едва не забили сами, однако Якуба в последний момент в отчаянном подкате выбил мяч из-под ног чуть промедлившего Камано. Вскоре Якуба был заменён из-за травмы и не сдержал слёз на скамейке. А на третьей добавленной минуте заменивший его Витюгов, уложивший Баринова, обводящим образом послал мяч в правую штангу. Плюс Рикарду Алвеш после падения Зиньковского засадил круглого выше створа. В перерыве у москвичей из-за травмы был заменён Баринов.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Этот знаменитый постулат сработал в негатив для самарцев в начале второго тайма. Жемалетдинов отпасовал слева от лицевой Смолову, которого откровенно завалил ударом по ногам Божин. Пенальти – сам пострадавший не напомнил о том, как не забил одиннадцатиметровый на домашнем чемпионате мира, а пробил в левый нижний угол, откуда Ломаев мяч не достал, хоть и угадал (2:1). Но, опять же, расслабляться номинальным хозяевам было не с руки. Сарвели привычно исполнил пару безадресных прострелов, однако его подача с левофлангового углового нашла точно голову Сергеева, пробившего в сантиметрах от правой штанги. Самарцам так и не удалось восстановить статус-кво, несмотря на старание. Класс оказался результативнее запала, которого волжанам на концовку всё-таки не хватило. На 84-й минуте Мурило, заменивший немного травмировавшегося Чорлуку, выпрыгнул на угловом и вторым этажом высоко отправил мяч под перекладину (3:1). Могло стать 3:2 после ошибки выровнившего мяч Гилерме, но Сергеев не попал, как принято говорить, в пустые ворота. «Локомотив» теперь девятикратный обладатель Кубка России, а Марко Николич завоевал первый российский трофей. «Железнодорожники» гарантировали себе еврокубки на следующий сезон – как минимум Лигу Европы, как максимум Лигу чемпионов, но точно не Лигу конференций.

Кирилл Иванцов

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Кубок России
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Комментарии (16)
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1
Vladik1993-25
12 Мая 2021, 22:25

забрали свое!!!

1
Vladik1993-25
12 Мая 2021, 22:25

кубок наш!!урааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!

2
Дарт Уилфред
12 Мая 2021, 22:16

Всех с победой! Очередной трофей. Отдельный привет всей той долбонутой секте, которая выла, что без Семина трофеев не будет. И на Николича дерьмо лили. Ну что обделались??
И по традиции. Привет Денису Глушакову. Как там трофеи, Дениска?

0
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:20

Дарт,откуда у тебя такая злость на Палыча? Празднуй,нафига негатив лить.. Болел понять можно,Николича говном никто не поливал,не выдумывай.. На трибуне точно нет. С кубком,будь добре))))

3
Дарт Уилфред
12 Мая 2021, 22:21

причем тут Палыч? я про него ни слова не сказал. Я про сектантов, которые год чуш несли "Лысый шарлатан", "Лысый неуч", "Дниколич" и т. д.

1
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:24

Писать в интернете могут все и даже провокаторы... Давай радоваться))))))))))))

1
Дарт Уилфред
12 Мая 2021, 22:28

так я и радуюсь. Я все время был одним из тех немногих, кто видел, что у Марко получится.

0
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:31

Очень хочется видеть другой футбол,не который мы сейчас показываем. Постоянно игра вторым номером,ну не солидно. Понимаю игры со Спартаком и Зенитом,но блин почти со всеми играем вторым номером,очень много матчей вывозили на кураже и везении. Но,честно скажу что нравится мне в Марко,его коллектив блин выцарапывает любые моменты и реализация - железная!

0
Дарт Уилфред
12 Мая 2021, 22:56

для другого футбола, нужны другие исполнители....

0
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 23:01

Ты хочешь сказать у КС исполнители лучше?

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2
Deda
12 Мая 2021, 22:15

Кубок наш!!! С победой, коллеги!
Крылья понравились, молодцы, ребята. Да, если не растащат команду, даст дрозда и народным, и болотным)))
И вообще игра, особенно первый тайм, была хороша. И результат тем более)))

3
CELTIC FROST
12 Мая 2021, 22:11

Самый кубковый в России коллектив - это из Москвы Локомотив! ) Мои поздравления с трофеем.

0
shatun
12 Мая 2021, 22:05

Крылышки неплохо смотрелись, я думаю они пошумят в РПЛ.

0
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:07

Если не разберут.

1
Дарт Уилфред
12 Мая 2021, 22:27

а могут, там почти вся команда клиенты павла Андреева, а его вроде как из Самары выживают.

2
ирвин-schalke
12 Мая 2021, 22:01

Ураааа!! Победа! Всех железнодорожников с победой! Крылья с выходом в РПЛ.

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