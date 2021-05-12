Первый трофей Николича: «Локомотив» победил «Крылья Советов» и стал девятикратным обладателем Кубка России

Нижний Новгород принимал финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».

Нахождение «Локомотива» в финале Кубка России не могло быть сюрпризом. Именно «железнодорожники» являются самым титулованным клубом этого турнира – перед отчётным матчем они были восьмикратным его победителем. «Крылья» Кубок раньше никогда не выигрывали, но в 2004 году смогли забраться в финал, где уступили «Тереку», который сейчас называется «Ахмат». Что касается дел команд в регулярных турнирах, то «Локомотив» наверняка чувствует недосказанность из-за недавнего грандиозного провала в Санкт-Петербурге, а вот «Крылья Советов» выиграли ФНЛ с огромным отрывом и в следующем сезоне точно выступят в РПЛ, поскольку получили-таки соответствующую лицензию. Ну и не забываем, что выигрыш Кубка даёт путёвку в Лигу Европы. Для «Локомотива» это тоже важно, потому как через чемпионат он не гарантировал себе заранее какие-либо еврокубки.

Соперники с первых минут задали игре хороший соревновательный тон. Отсиживаться в обороне никто не намеревался. Команды старались отвечать друг другу атакой на атаку, то есть это было отнюдь не вялое перетягивание каната, от которого клонит в сон. Чтобы произошёл обмен голами, хватило полутайма. На 14-й минуте Мухин вывернул диагональ на левый полуфланг, где Зеффан плохо сыграл головой, и Камано наказал самарцев за эту грубую ошибку, с лёта запустив парашют за шиворот Ломаеву (1:0). Но успокаиваться «красно-зелёным» было рано. На 22-й минуте сверхмотивированные волжане сделали счёт равным, разыграв классную комбинационную штуку в чужой штрафной. Сергеев катнул мяч подошвой вперёд-влево Якубе, который прострелил, и Сарвели в падении внёс снаряд в сетку (1:1). «Крылья» продолжали давить в надежде на свой второй гол, но москвичи отвели игру от своих ворот и едва не забили сами, однако Якуба в последний момент в отчаянном подкате выбил мяч из-под ног чуть промедлившего Камано. Вскоре Якуба был заменён из-за травмы и не сдержал слёз на скамейке. А на третьей добавленной минуте заменивший его Витюгов, уложивший Баринова, обводящим образом послал мяч в правую штангу. Плюс Рикарду Алвеш после падения Зиньковского засадил круглого выше створа. В перерыве у москвичей из-за травмы был заменён Баринов.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Этот знаменитый постулат сработал в негатив для самарцев в начале второго тайма. Жемалетдинов отпасовал слева от лицевой Смолову, которого откровенно завалил ударом по ногам Божин. Пенальти – сам пострадавший не напомнил о том, как не забил одиннадцатиметровый на домашнем чемпионате мира, а пробил в левый нижний угол, откуда Ломаев мяч не достал, хоть и угадал (2:1). Но, опять же, расслабляться номинальным хозяевам было не с руки. Сарвели привычно исполнил пару безадресных прострелов, однако его подача с левофлангового углового нашла точно голову Сергеева, пробившего в сантиметрах от правой штанги. Самарцам так и не удалось восстановить статус-кво, несмотря на старание. Класс оказался результативнее запала, которого волжанам на концовку всё-таки не хватило. На 84-й минуте Мурило, заменивший немного травмировавшегося Чорлуку, выпрыгнул на угловом и вторым этажом высоко отправил мяч под перекладину (3:1). Могло стать 3:2 после ошибки выровнившего мяч Гилерме, но Сергеев не попал, как принято говорить, в пустые ворота. «Локомотив» теперь девятикратный обладатель Кубка России, а Марко Николич завоевал первый российский трофей. «Железнодорожники» гарантировали себе еврокубки на следующий сезон – как минимум Лигу Европы, как максимум Лигу чемпионов, но точно не Лигу конференций.

Кирилл Иванцов