Первый трофей Николича: «Локомотив» победил «Крылья Советов» и стал девятикратным обладателем Кубка России

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12 Мая 2021, 21:56,
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Нижний Новгород принимал финал Кубка России между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».
|(1:0) Камано Франсуа 15'
|22' Сарвели Владислав (1:1)
|(2:1) Смолов Фёдор 45'
|(3:1) Мурило Серкейра 45'
Нахождение «Локомотива» в финале Кубка России не могло быть сюрпризом. Именно «железнодорожники» являются самым титулованным клубом этого турнира – перед отчётным матчем они были восьмикратным его победителем. «Крылья» Кубок раньше никогда не выигрывали, но в 2004 году смогли забраться в финал, где уступили «Тереку», который сейчас называется «Ахмат». Что касается дел команд в регулярных турнирах, то «Локомотив» наверняка чувствует недосказанность из-за недавнего грандиозного провала в Санкт-Петербурге, а вот «Крылья Советов» выиграли ФНЛ с огромным отрывом и в следующем сезоне точно выступят в РПЛ, поскольку получили-таки соответствующую лицензию. Ну и не забываем, что выигрыш Кубка даёт путёвку в Лигу Европы. Для «Локомотива» это тоже важно, потому как через чемпионат он не гарантировал себе заранее какие-либо еврокубки.
Соперники с первых минут задали игре хороший соревновательный тон. Отсиживаться в обороне никто не намеревался. Команды старались отвечать друг другу атакой на атаку, то есть это было отнюдь не вялое перетягивание каната, от которого клонит в сон. Чтобы произошёл обмен голами, хватило полутайма. На 14-й минуте Мухин вывернул диагональ на левый полуфланг, где Зеффан плохо сыграл головой, и Камано наказал самарцев за эту грубую ошибку, с лёта запустив парашют за шиворот Ломаеву (1:0). Но успокаиваться «красно-зелёным» было рано. На 22-й минуте сверхмотивированные волжане сделали счёт равным, разыграв классную комбинационную штуку в чужой штрафной. Сергеев катнул мяч подошвой вперёд-влево Якубе, который прострелил, и Сарвели в падении внёс снаряд в сетку (1:1). «Крылья» продолжали давить в надежде на свой второй гол, но москвичи отвели игру от своих ворот и едва не забили сами, однако Якуба в последний момент в отчаянном подкате выбил мяч из-под ног чуть промедлившего Камано. Вскоре Якуба был заменён из-за травмы и не сдержал слёз на скамейке. А на третьей добавленной минуте заменивший его Витюгов, уложивший Баринова, обводящим образом послал мяч в правую штангу. Плюс Рикарду Алвеш после падения Зиньковского засадил круглого выше створа. В перерыве у москвичей из-за травмы был заменён Баринов.
Не забиваешь ты – забивают тебе. Этот знаменитый постулат сработал в негатив для самарцев в начале второго тайма. Жемалетдинов отпасовал слева от лицевой Смолову, которого откровенно завалил ударом по ногам Божин. Пенальти – сам пострадавший не напомнил о том, как не забил одиннадцатиметровый на домашнем чемпионате мира, а пробил в левый нижний угол, откуда Ломаев мяч не достал, хоть и угадал (2:1). Но, опять же, расслабляться номинальным хозяевам было не с руки. Сарвели привычно исполнил пару безадресных прострелов, однако его подача с левофлангового углового нашла точно голову Сергеева, пробившего в сантиметрах от правой штанги. Самарцам так и не удалось восстановить статус-кво, несмотря на старание. Класс оказался результативнее запала, которого волжанам на концовку всё-таки не хватило. На 84-й минуте Мурило, заменивший немного травмировавшегося Чорлуку, выпрыгнул на угловом и вторым этажом высоко отправил мяч под перекладину (3:1). Могло стать 3:2 после ошибки выровнившего мяч Гилерме, но Сергеев не попал, как принято говорить, в пустые ворота. «Локомотив» теперь девятикратный обладатель Кубка России, а Марко Николич завоевал первый российский трофей. «Железнодорожники» гарантировали себе еврокубки на следующий сезон – как минимум Лигу Европы, как максимум Лигу чемпионов, но точно не Лигу конференций.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Локомотив Москва, Крылья Советов, Кубок России
забрали свое!!!
кубок наш!!урааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!
Всех с победой! Очередной трофей. Отдельный привет всей той долбонутой секте, которая выла, что без Семина трофеев не будет. И на Николича дерьмо лили. Ну что обделались??
И по традиции. Привет Денису Глушакову. Как там трофеи, Дениска?
Дарт,откуда у тебя такая злость на Палыча? Празднуй,нафига негатив лить.. Болел понять можно,Николича говном никто не поливал,не выдумывай.. На трибуне точно нет. С кубком,будь добре))))
причем тут Палыч? я про него ни слова не сказал. Я про сектантов, которые год чуш несли "Лысый шарлатан", "Лысый неуч", "Дниколич" и т. д.
Писать в интернете могут все и даже провокаторы... Давай радоваться))))))))))))
так я и радуюсь. Я все время был одним из тех немногих, кто видел, что у Марко получится.
Очень хочется видеть другой футбол,не который мы сейчас показываем. Постоянно игра вторым номером,ну не солидно. Понимаю игры со Спартаком и Зенитом,но блин почти со всеми играем вторым номером,очень много матчей вывозили на кураже и везении. Но,честно скажу что нравится мне в Марко,его коллектив блин выцарапывает любые моменты и реализация - железная!
для другого футбола, нужны другие исполнители....
Ты хочешь сказать у КС исполнители лучше?
Кубок наш!!! С победой, коллеги!
Крылья понравились, молодцы, ребята. Да, если не растащат команду, даст дрозда и народным, и болотным)))
И вообще игра, особенно первый тайм, была хороша. И результат тем более)))
Самый кубковый в России коллектив - это из Москвы Локомотив! ) Мои поздравления с трофеем.
Крылышки неплохо смотрелись, я думаю они пошумят в РПЛ.
Если не разберут.
а могут, там почти вся команда клиенты павла Андреева, а его вроде как из Самары выживают.
Ураааа!! Победа! Всех железнодорожников с победой! Крылья с выходом в РПЛ.