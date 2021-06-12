Сборная Турции установила антирекорд чемпионатов Европы

Накануне стартовал чемпионат Европы-2020. В первом поединке соревнований встречались сборные Италии и Турции. Подопечные Роберто Манчини отпраздновали уверенную победу на «Стадио Олимпико» со счетом 3:0.

Как информирует твиттер-аккаунт ESPN Stats & Info, турки стали первой командой в истории Евро, которая потерпела поражения в пяти стартовых поединках на континентальном турнире.

Во втором туре соревнований подопечные Шенола Гюнеша встретятся с национальной командой Уэльса. Поединок состоится в среду, 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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