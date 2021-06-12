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Бонуччи: «Не нужно витать в облаках, впереди череда сложных матчей»

12 Июня 2021, 00:24,

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после победы над турками (3:0) в стартовом матче Евро-2020 позволил себе пофилосфствовать.

- Когда начинаешь такое приключение, нужно напряжение, мурашки по коже. Именно так себе всё и представлял, потому что мы выбрали данный путь. Мы прошли первый этап длинного пути, не нужно витать в облаках, впереди череда сложных матчей, соперники нас узнают получше, но мы знаем, что нам есть чем ответить, - заявил Бонуччи Sky Sport Italia.

-  В раздевалке мы договорились, что нам нужны свежие головы и горячие сердца. Давайте с завтрашнего дня уберем весь негатив и будем на позитивной волне готовиться к следующему матчу, - добавил Бонуччи.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
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