Дзамбротта: «Не могу дождаться следующего матча сборной Италии»

Финалист Евро-2000 со сборной Италии Джанлука Дзамбротта оценил дебют «скуадры адзурры» на чемпионате Европы 2020 года.

- Сборная Италии продемонстрировала качества, которые мы могли ждать от команды Манчини. Команда выглядела острой и уверенной в своих силах на протяжении всего матча. Менталитет сегодня сделал разницу. Это важный первый шаг вперед. Не могу дождаться следующего матча сборной Италии! - приводит слова Дзамбротты УЕФА.

- Мы должны определенно забыть этот матч и начать думать об Уэльсе, - заявил TRT Spor экс-капитан сборной Турции Нихат Кахвечи. - Надеюсь, что мы увидим свежую сборную Турции в следующей игре.

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