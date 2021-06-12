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Манчини: «На «Уэмбли» длинный путь. Еще шесть матчей»

12 Июня 2021, 00:16,

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал экспресс-комментарий по матчу с Турцией на старте Евро-2020.

- Мы выдали хорошую игру. Нам не удалось поразить ворота в первом тайме, нам пришлось непросто. Это был дебютный матч, а Италия - хорошая команда, - заявил Манчини на Rai Sport. - В таких матчах можно надеяться на каждую мелочь. Нам помогли болельщики на трибунах, мы счастливы и уверены, что команда действительно сыграла хорошо.

- Определяющим стало то, что мы быстро двигали мяч по полю, нам удавалось постоянно находить неприкрытого игрока. Было важно удачно начать, и мы удовлетворены. «Уэмбли»? Туда длинный путь. Еще шесть матчей, - добавил тренер.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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