Манчини: «На «Уэмбли» длинный путь. Еще шесть матчей»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини дал экспресс-комментарий по матчу с Турцией на старте Евро-2020.

- Мы выдали хорошую игру. Нам не удалось поразить ворота в первом тайме, нам пришлось непросто. Это был дебютный матч, а Италия - хорошая команда, - заявил Манчини на Rai Sport. - В таких матчах можно надеяться на каждую мелочь. Нам помогли болельщики на трибунах, мы счастливы и уверены, что команда действительно сыграла хорошо.

- Определяющим стало то, что мы быстро двигали мяч по полю, нам удавалось постоянно находить неприкрытого игрока. Было важно удачно начать, и мы удовлетворены. «Уэмбли»? Туда длинный путь. Еще шесть матчей, - добавил тренер.

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