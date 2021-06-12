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Кирьяков: «Итальянцы записали себя в число фаворитов всего турнира»

12 Июня 2021, 21:40,
Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча открытия чемпионата Европы по футболу между сборными Италии и Турции в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Результат оказался для меня неожиданным, думал, что на старте у команд будет много волнения и нервозности. В принципе первый тайм таким и получился. Но во втором быстрый гол уже решил дальнейший исход матча. Турки рассчитывали долгое время держать свои ворота в неприкосновенности, поэтому, пропустив гол, им было тяжело переломить ход встречи. А итальянцы на этом кураже продолжили играть. По ходу матча у Италии было полное преимущество, которое позволило потом забить им второй гол, а в конце еще и третий, доведя тем самым счёт до крупного.

Думаю, такой результат очень важен для Италии. Тем более играли перед своей публикой. У них теперь есть хороший старт, и итальянцы в общем-то записали себя в число фаворитов всего турнира. Они оформили крупную победу против непростого соперника. Такие победы придают уверенности. Первые три очка очень важны, если итальянцы почувствуют эту уверенность, то с ними впоследствии будет тяжело любому сопернику», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная Италии, Сборная Турции, Сергей Кирьяков
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