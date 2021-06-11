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Сборные Италии и Турции назвали стартовые составы

11 Июня 2021, 21:05,

Меньше часа остаётся до старта финальной части Евро-2020. Первыми на поле выйдут команды Италии и Турции. Главные тренеры команд определились со стартовыми составами на поединок.

«Скуадру адзурру» с первых минут представят Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Флоренци, Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи, Леонардо Спинаццола, Николо Барелла, Жоржиньо, Мануэль Локателли, Доменико Берарди, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

В запасе остались Сальваторе Сиригу, Алекс Мерет, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Палмиери Эмерсон, Джованни ди Лоренцо, Маттео Пессина, Бриан Кристанте, Федерико Кьеза, Джакомо Распадори, Федерико Бернардески, Андреа Белотти.

Стартовый состав сборной Турции: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Чаглар Сёюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Окай Йокушлу, Кенан Караман, Озан Туфан, Юсуф Язиджи, Хакан Чалханоглу, Бурак Йилмаз.

В числе запасных турецкой команды: Мерт Гюнок, Алтай Байиндыр, Айхан Кан, Мерт Мюлдюр, Озан Кабак, Дорукхан Токёз, Тайлан Антальялы, Ирфан Кавечи, Оркун Кекчю, Халил Дервисоглу, Энес Унал, Дженгиз Юндер.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Турции
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