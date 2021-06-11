​Церемония открытия чемпионата Европы – где следить онлайн

В пятницу вечером стартует большой футбольный праздник – чемпионат Европы. Первому матчу на турнире будет предшествовать торжественная церемония открытия. Следить за событиями во всех красках можно будет на страницах LiveResult в текстовой трансляции.

На чемпионате Европы будут выступать 24 сборные, в том числе и сборная России. Всего на турнире пройдёт 51 матч. Последний, финальный матч за трофей, состоится на лондонском «Уэмбли» 11 июля.

Добавим ,что сборная России выступит в квартете В вместе с командами Дании, Бельгии и Финляндии.