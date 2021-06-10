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Дель Пьеро оценил шансы сборной Италии на Евро-2020

10 Июня 2021, 12:49,

Экс-форвард туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался о шансах сборной Италии на чемпионате Европы-2020.

«Фаворитом я считаю Францию, их поставлю на первое место. Далее идут бельгийцы и англичане. Италия? Все зависит от соперников по раунду плей-офф. На таких турнирах это очень важный момент. Если делать прогноз, то мы можем попасть в топ-4», - приводит слова Алессандро Il Corriere della Sera.

Сборная Италии откроет континентальный турнир поединком против команды Турции. Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме 11 июня, начало - 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Алессандро Дель Пьеро
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
10 Июня 2021, 13:30

Полуфинал вполне себе нормально на фоне результатов последних турниров...

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