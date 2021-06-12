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Эффектная победа сборной Италии на старте Евро-2020 (видео)

12 Июня 2021, 01:04,

Долгожданный чемпионат Европы 2020 наконец-то стартовал в Риме. Там на поле вышли сборные Италии и Турции. Если в первом тайме «скуадра адзурра» могла надеяться только на пенальти, которые арбитр упорно решил не ставить, то после перерыва все у команды наладилось. Нелепый автогол Мериха Демирала положил начало разгрому, и Чиро Иммобиле с Лоренцо Инсинье установили окончательный счет на табло - 3:0.

Впервые в истории чемпионатов Европы Италия забила три мяча в одном матче. На турнирах такого рода команды еще не стартовали с разгромного счета.

Видеообзор этого памятного матча представлен ниже.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Сборная Турции
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