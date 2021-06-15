Сын болельщиков «Манчестер Сити», мастер контратак, цепкий опорник из «ВБА» и трансферная цель «Милана»

Сборные Турции и Италии открывали чемпионат Европы – игра завершилась громкой победой подопечных Роберто Манчини, но в первом тайме турки сыграли на пределе собственных оборонительных возможностей и уничтожили все попытки итальянцев добиться успеха. После первого тура в группе А сложилась следующая картина – сборная Италии лидирует, швейцарцы и валлийцы спорят за 2-ю строчку, а турки прибиты ко дну. Невзирая на оглушительную пощёчину, коллектив Шенола Гюнеша рано списывать со счетов. Главные звёзды – Хакан Чалханоглу из «Милана», Бурак Йылмаз из «Лилля» и Чаглар Сёюнджю из «Лестера». Но в расположении сборной Турции присутствуют и другие, не менее яркие игроки.

Халил Дервишоглу

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Халил появился на свет в Нидерландах, но его родители – чистокровные турки. Тяга к корням сыграла свою роль, и форвард решил играть за историческую родину к радости отца. Дервишоглу связан контрактом с «Брентфордом», который заслужил повышение по итогам сезона и теперь предстанет перед публикой в АПЛ. Не факт, что турок войдёт в планы Томаса Франка – «Галатасарай» желает выкупить права на Халила в ближайшее время. Дервишоглу отличается смелым дриблингом, укрывает мяч от защитников во время битв тет-а-тет, а также частенько отдаёт ключевые пасы. Халил оказывает посильную помощь обороне – на угловых и штрафных он всегда присутствует возле защитников и играет либо персонально, либо зонально в зависимости от ситуации. Скоростные данные Дервишоглу помогают ему во время контратак – турки стараются играть за счёт быстрых передач, и средняя линия часто ищет Халила. После дебюта на Евро-2020 форвард оценивается в 2,9 миллиона евро.

Окай Йокушлу

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Сэм Эллардайс обожает мобильных хавбеков, отвечающих за опорную зону, и экс-игрок «Вест Бромвича» Йокушлу относится к этой категории. Его трансфер из «Сельты» в Англию минувшей зимой не стал главной новостью в сетевом пространстве, а сам Йокушлу не помог «дроздам» сохранить прописку в высшей лиге, но Окай был полезен. От природы Йокушлу достались мощные антропометрические данные – рост 190 см, широкие плечи, сильные ноги и могучая грудь. Йокушлу – чистейший разрушитель. Он обожает играть на перехватах в свободных зонах, ловко выходит из затруднительных ситуаций под прессингом и удерживает мяч, ожидая подкрепления. Йокушлу идеально вписался в тактику «Вест Бромвича», но она оказалась примитивной. Опорник турецкой сборной оценивается в 7,5 миллионов евро – «Вест Бромвич» вылетел в Чемпионшип, но Йокушлу провёл сильный сезон с индивидуальной точки зрения. Турок иногда включает дриблинг и пытается забросить мяч в атаку, но это выглядит нелепо. Окай, кстати, в «Сельте» время от времени закрывал позицию центрального защитника.

Энес Унал

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Воспитанник «Бурсаспора» посмотрел игру со сборной Италии в качестве рядового зрителя на скамейке. Он находился на контракте в «Манчестер Сити», но трижды играл за пределами «Этихада» – его временными работодателями были «Генк», «Бреда» и «Твенте». Период работы в Нидерландах пошёл ему на пользу – 18 точных ударов Унала убедили руководство «Вильярреала» в целесообразности полноценного трансфера. В 2020 году турок перешёл в «Хетафе», но играет крайне мало. Унал – профильный нападающий, доросший до 187 см, и главным аспектом его деятельности является игра в воздушном пространстве. Хавбеки «кормят» его длинными передачами (нередки диагонали), а сам Энес выскакивает из-за спин защитников и пробивает с правой ноги. Трансферный лист Унала оценивается в 7 миллионов евро, но «Хетафе» не торопится с ним расставаться – контракт с турком рассчитан до лета 2025 года. Игрок любит финты и врывается в штрафную площадь за счёт скорости и широкого шага. Интересно, что вся его семья болеет за «Манчестер Сити» после гола Серхио Агуэро в памятной игре с «Манчестер Юнайтед», в которой решилась судьба титула АПЛ.

Мерт Мюльдюр

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Защитник «Сассуоло» в прошлом году находился в сфере интересов «Милана», но «россонери», осторожно осведомившись о его доступности, решили повременить. Мерт родился в Австрии, воспитывался в венском «Рапиде» и имеет австрийский паспорт, но после разговоров с родителями решил выступать за сборную Турции. Мюльдюр – правый защитник, но в «Сассуоло» Де Дзерби часто использовал его в центре обороны. Мюльдюр – один из сильнейших игроков Серии А в таком компоненте, как отбор мяча. С точностью передач у защитника тоже полный порядок (81%), учитывая, что он практически не подключает ближайших партнёров. Мерт в равной степени использует обе ноги, причём правая отвечает за кроссы с фланга, а левая – за удары по воротам. Защитник сконцентрирован исключительно на футболе – страничка Мерта в социальной сети Instagram пестрит фотографиями с тренировок и матчей, но иногда встречаются снимки, связанные с религией или отдыхом.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ