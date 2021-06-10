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Верратти приступил к беговой работе

10 Июня 2021, 22:12,

Сборная Италии провела открытую тренировку в Риме за день до стартового матча чемпионата Европы. В команде Роберто Манчини полузащитник Гаэтано Кастровилли заменил Лоренцо Пеллегрини, который утром получил мышечное повреждение.

Травмированный еще в прошлом месяце в матче за «ПСЖ» Марко Верратти, кажется, залечил травму колена и наматывал круги вокруг стадиона вместе с Джанлукой Виалли. Опорник может появиться в матче с Турцией только на замену и только в исключительном случае.

Предположительный состав сборной Италии: Доннарумма - Флоренци, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола - Барелла, Жоржиньо, Локателли - Берарди, Иммобиле, Инсинье.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Сборная Франции, Марко Верратти
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