Слуцкий: «Не понимаю, почему арбитр не назначил пенальти в ворота Турции»

На 45-й минуте стартового матча чемпионата Европы между сборными Турции и Италии случился самый спорный эпизод поединка. Леонардо Спинаццола оказался на левом краю штрафной площади у лицевой линии и прострелил в сторону ворот, тут же угодив в руку опекавшего его Зеки Челика.

Эпизод проверяли арбитры, отвечающие за работу системы ВАР, и они не увидели здесь пенальти, хотя очень многие болельщики уверены, что нужно было ставить 11-метровый.

Комментатор матча на Первом канале Леонид Слуцкий заявил в прямом эфире: «До сих пор не понимаю, почему арбитр не назначил пенальти в ворота Турции».

Напомним, что после первого тайма счет в матче не открыт.

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