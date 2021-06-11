Манчини: «Мы все этого долго ждали, потому что спорт без болельщиков - это другое»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини взволнован перед матчем открытия Евро-2020 против команды Турции.

- Мы все этого долго ждали, потому что спорт без болельщиков - это другое. Мы надеемся, что вскоре ограничения будут сняты. Я удовлетворен нахождением на открытии турнира, на такой чудесной игре, также приятно видеть людей на трибунах. Когда представляешь национальную команду, просто не может быть такого, что тебе не хватает мотивации, - заявил Манчини Sky Sport Italia.

Для «скуадры адзурры» это первый домашний матч со зрителями, а также первый поединок в финальной части крупного турнира за целых пять лет