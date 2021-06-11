Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

Честь открывать сдвинутый на год вперёд Евро-2020 выпало сборным Турции и Италии.

Несмотря на то, что матч проходил в Риме и фактическими хозяевами были итальянцы, номинальными хозяевами всё равно считались турки. Естественно, фаворитом являлась команда Роберто Манчини, которая до этого не проигрывала двадцать семь встреч подряд и не пропускала в восьми матчах. «Янычары» такими сериями похвастать не могли, хоть и побеждали прошлой осенью сборную России. Но в любом случае футбольную банду Шенола Гюнеша нельзя сбрасывать со счетов, учитывая, что турки славятся своим потрясающим национальным духом. Как, впрочем, и итальянцы.

Первый удар по воротам нанесли фактические хозяева на третьей минуте, и этот полумомент оказался несколько неожиданным. Иммобиле не упустил мяч за лицевую с правой стороны от чужих ворот и прострелил на угол вратарской, откуда Берарди пробил во внешнюю сторону сетки. Дальше на 17-й минуте завершителем симпатичной атаки «скуадры адзурры» выступил Инсинье, чуть промазавший кручёной попыткой мимо дальнего угла с левого полуфланга. Вскоре был дальний удар Иммобиле с попаданием мяча в прижатую руку Сёюнджу – пенальти назначен не был. Следом – опасный угловой, где удар головой от Кьеллини блестяще вытащил из-под перекладины Чакыр.

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«Лазурная команда» владела до перерыва практически безраздельным преимуществом. Турки лишь раз в районе получаса провели подобие перспективной атаки, когда Доннарумма слегка нервно вышел из ворот, прерывая подачу, но в остальном оборона итальянцев оставалась без давления от соперника. В концовке тайма подопечные Манчини сами сильнее поджали команду Гюнеша. Не использовал момент Иммобиле, пробивший головой рядом с правой штангой. Мяч не единожды попадал в руки турецких игроков в их штрафной, и ни разу арбитр Данни Маккели не указал на точку. А ведь гандбол в исполнении Зеки Челика во время подачи Спинаццолы на пенальти всё-таки тянул.

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Раз судья не хотел назначать одиннадцатиметровый, значит, итальянцам нужно было забить с игры. Они продолжили это пробовать с начала второго тайма, и на помощь им пришёл непосредственно соперник. Берарди выполнил сильный прострел где-то с правого угла вратарской, а нелепо упавший Демирал переправил мяч в сетку собственных ворот. Таким образом, первым голом на Евро-2020 стал автогол. Турки не смогли переломить ход игры, тогда как «скуадра адзурра» не успокоилась в стремлении отличиться ещё. Не то чтобы на ворота «янычаров» обрушился ворох моментов, но итальянцы определённо серьёзно нагружали чужую оборону. По прошествии рубежа часа игры это дало второй голевой плод. С выстрелом Спинаццолы Чакыр справился, однако перед собой, и с линии вратарской загнать мяч в сетку не составило труда Иммобиле.

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При счёте 0:2 у турок ещё были какие-то чисто теоретические шансы – глядишь, залетит какой-нибудь «нежданчик», и там куда кривая судьбы выведет. Но при цифрах на табло 0:3 всё уже закончилось. На 79-й минуте Чакыр плохо выбил мяч, и он достался Жоржиньо. Последовал перевод в штрафную на Инсинье, который поразил правый угол. Сборная Италии в атакующем стиле, который для неё вроде как исторически непривычен, разгромила турецкую команду в стартовом матче Евро-2020. В первом тайме «лунные звёзды» ещё держались, но после перерыва дрогнули. Спорные судейские решения без назначенных пенальти в первом тайме не помешали Роберто Манчини и компании отпраздновать крупную победу.

Кирилл Иванцов