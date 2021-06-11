Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

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11 Июня 2021, 23:52,
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Честь открывать сдвинутый на год вперёд Евро-2020 выпало сборным Турции и Италии.
|53' Демирал Мерих (0:1)
|66' Иммобиле Чиро (0:2)
|79' Инсинье Лоренцо (0:3)
Несмотря на то, что матч проходил в Риме и фактическими хозяевами были итальянцы, номинальными хозяевами всё равно считались турки. Естественно, фаворитом являлась команда Роберто Манчини, которая до этого не проигрывала двадцать семь встреч подряд и не пропускала в восьми матчах. «Янычары» такими сериями похвастать не могли, хоть и побеждали прошлой осенью сборную России. Но в любом случае футбольную банду Шенола Гюнеша нельзя сбрасывать со счетов, учитывая, что турки славятся своим потрясающим национальным духом. Как, впрочем, и итальянцы.
Первый удар по воротам нанесли фактические хозяева на третьей минуте, и этот полумомент оказался несколько неожиданным. Иммобиле не упустил мяч за лицевую с правой стороны от чужих ворот и прострелил на угол вратарской, откуда Берарди пробил во внешнюю сторону сетки. Дальше на 17-й минуте завершителем симпатичной атаки «скуадры адзурры» выступил Инсинье, чуть промазавший кручёной попыткой мимо дальнего угла с левого полуфланга. Вскоре был дальний удар Иммобиле с попаданием мяча в прижатую руку Сёюнджу – пенальти назначен не был. Следом – опасный угловой, где удар головой от Кьеллини блестяще вытащил из-под перекладины Чакыр.
«Лазурная команда» владела до перерыва практически безраздельным преимуществом. Турки лишь раз в районе получаса провели подобие перспективной атаки, когда Доннарумма слегка нервно вышел из ворот, прерывая подачу, но в остальном оборона итальянцев оставалась без давления от соперника. В концовке тайма подопечные Манчини сами сильнее поджали команду Гюнеша. Не использовал момент Иммобиле, пробивший головой рядом с правой штангой. Мяч не единожды попадал в руки турецких игроков в их штрафной, и ни разу арбитр Данни Маккели не указал на точку. А ведь гандбол в исполнении Зеки Челика во время подачи Спинаццолы на пенальти всё-таки тянул.
Раз судья не хотел назначать одиннадцатиметровый, значит, итальянцам нужно было забить с игры. Они продолжили это пробовать с начала второго тайма, и на помощь им пришёл непосредственно соперник. Берарди выполнил сильный прострел где-то с правого угла вратарской, а нелепо упавший Демирал переправил мяч в сетку собственных ворот. Таким образом, первым голом на Евро-2020 стал автогол. Турки не смогли переломить ход игры, тогда как «скуадра адзурра» не успокоилась в стремлении отличиться ещё. Не то чтобы на ворота «янычаров» обрушился ворох моментов, но итальянцы определённо серьёзно нагружали чужую оборону. По прошествии рубежа часа игры это дало второй голевой плод. С выстрелом Спинаццолы Чакыр справился, однако перед собой, и с линии вратарской загнать мяч в сетку не составило труда Иммобиле.
При счёте 0:2 у турок ещё были какие-то чисто теоретические шансы – глядишь, залетит какой-нибудь «нежданчик», и там куда кривая судьбы выведет. Но при цифрах на табло 0:3 всё уже закончилось. На 79-й минуте Чакыр плохо выбил мяч, и он достался Жоржиньо. Последовал перевод в штрафную на Инсинье, который поразил правый угол. Сборная Италии в атакующем стиле, который для неё вроде как исторически непривычен, разгромила турецкую команду в стартовом матче Евро-2020. В первом тайме «лунные звёзды» ещё держались, но после перерыва дрогнули. Спорные судейские решения без назначенных пенальти в первом тайме не помешали Роберто Манчини и компании отпраздновать крупную победу.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Сборная Италии, Сборная Турции, евро-2020
всех "итальянцев" с победой!
Италия очень понравилась. Когда надо, взвинчивала темп и вжимала турков как щенят аж во вратарскую. Непривычно видеть такую скуадру) буду следить более пристально.
Я один не понял почему весь матч так облизывали итальянцев? Абсолютно средний футбол показывали, и то, это при том, что явно турки обосрались и обосрались изначально. Привычно отдали первый тайм, но думал что во втором как всегда добавят, но нет, перегорели. Попади на Италию какая-нибудь Бельгия,Франция, да даже хорваты их переедут с такой игрой. А в целом, рад что евро начался. Всех со стартом турнира!
...и даже хорваты...
да, ты правильно написал пару недель назад, я тебя не знал, а сейчас ты раскрылся во всей красе. про хорватов даже писать не буду, а про полу-африканскую и африканскую сборные напишу, соснут от Италии эти негры, по кадык, если ещё из групп своих выдут, мерзкая судейская хранция, которая только с помощью судеек "выиграла" липовый газпромовский чм, при честном судействе от той же турции за обе щеки.
Блин, я тоже хотел как-нибудь про хорватов съязвить, но потом думаю «да ну его нафиг», потом прозреет))
Турки слабо сыграли, вообще не ожидал такого от них
два чистых пеналя не дали
Для открытия отличный матч.
Всех кто симпатизирует сборной Италии с первой уверенной победой!
реально давно такой Италии не было видно. Как будто с 2002-2006х годов
Да, в матче открытия хотелось бы обоюдоострой игры, но тут в одну калитку что по счету, что по игре. Еще и пеналь не поставили. Хорошая атакующая линия у итальянцев, и в обороне ничего не позволили сделать. Турки провалили матч, смотрелись на уровне Мальты, а далеко не последняя сборная.
Победы адзурри, конечно же ожидал. Но вот того, что турки вообще ничего не смогут показать - для меня полнейшая неожиданность. Впрочем, это не проблемы Италии. Forza Italia и её болел с победой!
Как для открытия очень качественный матч , если честно то я еще на отборе удивился что Манчини удалось создать отличную команду , давно не помню такой сбалансированной команды у Италии , а вот турки были какие то робкие что ли , у италов понравился очень умно игравший Жоржиньо , очень много работы проделал Барела , ну и оборона с напами не подкачали , хотя Инсинье частенько грешил )) матч удался , Италия один из фаворитов . За счет командной игры . всем хорошего футбола , праздник начался ))
слабенький матч
турция - вообще уровень двора
скучаю по старому евро в формате 16 команд
тут тебе не команду любителей, а такого же крепкого соперника сразу без разгона
и каждый тур громкие вывески
но фифа, уефа и прочие фа... греют волосатую лапу.. "а усе научились играть, это праздник для всех"
ну видно как все научились....
Хорошее начало! Реальный претендент на чемпионство похоронил янычар. Игра была в одни ворота, так что говорить о чём-то напряженном не пристало. Судейство, как обычно, об....сь. Привыкаем к этому. Но! Самое важно для болельщиков - это праздник футбола и зрители на трибунах. Всех с открытием чемпионата. А болельщиков Скуадра Адзурры - с победой!
Можно смотреть на 3 вещи, как течет вода, как горит огонь и как тренеры продолжают выпускать Бернардески! Всех с победой Италии!
Матч открытия не разочаровал только из-за Италии. Хорошо смотрелись.
Интересно это на фоне беспонтовой Турции или будут хороши везде.
Судейство на самом деле стрёмное.
Весьма удивили турки, так беззубо... Итальянцы победили по делу!
Всех с началом футбольного праздника!!!
FORZA ITALIA!!!
судейство не идеальное,но результат идеальный