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Вопреки судейству: Сборная Италии с новым лицом разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

11 Июня 2021, 23:52,

Честь открывать сдвинутый на год вперёд Евро-2020 выпало сборным Турции и Италии.

Протокол игры  
Турция 0:3 Италия
    53' Демирал Мерих (0:1)
    66' Иммобиле Чиро (0:2)
    79' Инсинье Лоренцо (0:3)
Чакыр Угурджан Челик Зеки Демирал Мерих Сёюнджю Чаглар   88' Мераш Умут Йокушлу Окай   65' (Кавечи Ирфан (   65') Караман Кенан   76' (Дервисоглу Халил (   76'   90') Туфан Озан   64' (Айхан Кан (   64') Язиджи Юсуф   46' (Юндер Дженгиз (   46') Чалханоглу Хакан Йилмаз Бурак
Запасные: Гюнок Мерт Мюлдюр Мерт Антальялы Тайлан Кабак Озан Токёз Дорукхан Унал Энес Байиндыр Алтай Кекчю Оркун
Доннарумма Джанлуиджи Флоренци Алессандро   46' (Ди Лоренцо Джованни (   46') Бонуччи Леонардо Кьеллини Джорджо Спинаццола Леонардо Барелла Николо Жоржиньо II Локателли Мануэль   74' (Кристанте Бриан (   74') Берарди Доменико   85' (Бернардески Федерико (   85') Иммобиле Чиро   81' (Белотти Андреа (   81') Инсинье Лоренцо   81' (Кьеза Федерико (   81')
Запасные: Распадори Джакомо Сиригу Сальваторе Эмерсон Палмиери Пессина Маттео Мерет Алекс Бастони Алессандро Ачерби Франческо
11 июня. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Несмотря на то, что матч проходил в Риме и фактическими хозяевами были итальянцы, номинальными хозяевами всё равно считались турки. Естественно, фаворитом являлась команда Роберто Манчини, которая до этого не проигрывала двадцать семь встреч подряд и не пропускала в восьми матчах. «Янычары» такими сериями похвастать не могли, хоть и побеждали прошлой осенью сборную России. Но в любом случае футбольную банду Шенола Гюнеша нельзя сбрасывать со счетов, учитывая, что турки славятся своим потрясающим национальным духом. Как, впрочем, и итальянцы.

Первый удар по воротам нанесли фактические хозяева на третьей минуте, и этот полумомент оказался несколько неожиданным. Иммобиле не упустил мяч за лицевую с правой стороны от чужих ворот и прострелил на угол вратарской, откуда Берарди пробил во внешнюю сторону сетки. Дальше на 17-й минуте завершителем симпатичной атаки «скуадры адзурры» выступил Инсинье, чуть промазавший кручёной попыткой мимо дальнего угла с левого полуфланга. Вскоре был дальний удар Иммобиле с попаданием мяча в прижатую руку Сёюнджу – пенальти назначен не был. Следом – опасный угловой, где удар головой от Кьеллини блестяще вытащил из-под перекладины Чакыр.

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«Лазурная команда» владела до перерыва практически безраздельным преимуществом. Турки лишь раз в районе получаса провели подобие перспективной атаки, когда Доннарумма слегка нервно вышел из ворот, прерывая подачу, но в остальном оборона итальянцев оставалась без давления от соперника. В концовке тайма подопечные Манчини сами сильнее поджали команду Гюнеша. Не использовал момент Иммобиле, пробивший головой рядом с правой штангой. Мяч не единожды попадал в руки турецких игроков в их штрафной, и ни разу арбитр Данни Маккели не указал на точку. А ведь гандбол в исполнении Зеки Челика во время подачи Спинаццолы на пенальти всё-таки тянул.

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Раз судья не хотел назначать одиннадцатиметровый, значит, итальянцам нужно было забить с игры. Они продолжили это пробовать с начала второго тайма, и на помощь им пришёл непосредственно соперник. Берарди выполнил сильный прострел где-то с правого угла вратарской, а нелепо упавший Демирал переправил мяч в сетку собственных ворот. Таким образом, первым голом на Евро-2020 стал автогол. Турки не смогли переломить ход игры, тогда как «скуадра адзурра» не успокоилась в стремлении отличиться ещё. Не то чтобы на ворота «янычаров» обрушился ворох моментов, но итальянцы определённо серьёзно нагружали чужую оборону. По прошествии рубежа часа игры это дало второй голевой плод. С выстрелом Спинаццолы Чакыр справился, однако перед собой, и с линии вратарской загнать мяч в сетку не составило труда Иммобиле.

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При счёте 0:2 у турок ещё были какие-то чисто теоретические шансы – глядишь, залетит какой-нибудь «нежданчик», и там куда кривая судьбы выведет. Но при цифрах на табло 0:3 всё уже закончилось. На 79-й минуте Чакыр плохо выбил мяч, и он достался Жоржиньо. Последовал перевод в штрафную на Инсинье, который поразил правый угол. Сборная Италии в атакующем стиле, который для неё вроде как исторически непривычен, разгромила турецкую команду в стартовом матче Евро-2020. В первом тайме «лунные звёзды» ещё держались, но после перерыва дрогнули. Спорные судейские решения без назначенных пенальти в первом тайме не помешали Роберто Манчини и компании отпраздновать крупную победу.

Кирилл Иванцов

0
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная Италии, Сборная Турции, евро-2020
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Комментарии (18)
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0
Tavadi
12 Июня 2021, 00:47

всех "итальянцев" с победой!

0
Element-22
12 Июня 2021, 00:37

Италия очень понравилась. Когда надо, взвинчивала темп и вжимала турков как щенят аж во вратарскую. Непривычно видеть такую скуадру) буду следить более пристально.

0
Zenituwka
12 Июня 2021, 00:34

Я один не понял почему весь матч так облизывали итальянцев? Абсолютно средний футбол показывали, и то, это при том, что явно турки обосрались и обосрались изначально. Привычно отдали первый тайм, но думал что во втором как всегда добавят, но нет, перегорели. Попади на Италию какая-нибудь Бельгия,Франция, да даже хорваты их переедут с такой игрой. А в целом, рад что евро начался. Всех со стартом турнира!

0
Tavadi
12 Июня 2021, 00:45

...и даже хорваты...
да, ты правильно написал пару недель назад, я тебя не знал, а сейчас ты раскрылся во всей красе. про хорватов даже писать не буду, а про полу-африканскую и африканскую сборные напишу, соснут от Италии эти негры, по кадык, если ещё из групп своих выдут, мерзкая судейская хранция, которая только с помощью судеек "выиграла" липовый газпромовский чм, при честном судействе от той же турции за обе щеки.

0
Element-22
12 Июня 2021, 00:49

Блин, я тоже хотел как-нибудь про хорватов съязвить, но потом думаю «да ну его нафиг», потом прозреет))

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1
KLINSMANN
12 Июня 2021, 00:29

Турки слабо сыграли, вообще не ожидал такого от них

2
Juve96
12 Июня 2021, 00:12

два чистых пеналя не дали

6
Spirit
12 Июня 2021, 00:05

Для открытия отличный матч.
Всех кто симпатизирует сборной Италии с первой уверенной победой!

0
KLINSMANN
12 Июня 2021, 00:30

реально давно такой Италии не было видно. Как будто с 2002-2006х годов

3
Bartimeus
12 Июня 2021, 00:05

Да, в матче открытия хотелось бы обоюдоострой игры, но тут в одну калитку что по счету, что по игре. Еще и пеналь не поставили. Хорошая атакующая линия у итальянцев, и в обороне ничего не позволили сделать. Турки провалили матч, смотрелись на уровне Мальты, а далеко не последняя сборная.

6
sagittarius
12 Июня 2021, 00:02

Победы адзурри, конечно же ожидал. Но вот того, что турки вообще ничего не смогут показать - для меня полнейшая неожиданность. Впрочем, это не проблемы Италии. Forza Italia и её болел с победой!

4
ARTUR
11 Июня 2021, 23:59

Как для открытия очень качественный матч , если честно то я еще на отборе удивился что Манчини удалось создать отличную команду , давно не помню такой сбалансированной команды у Италии , а вот турки были какие то робкие что ли , у италов понравился очень умно игравший Жоржиньо , очень много работы проделал Барела , ну и оборона с напами не подкачали , хотя Инсинье частенько грешил )) матч удался , Италия один из фаворитов . За счет командной игры . всем хорошего футбола , праздник начался ))

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0
skywoker
11 Июня 2021, 23:59

слабенький матч
турция - вообще уровень двора
скучаю по старому евро в формате 16 команд
тут тебе не команду любителей, а такого же крепкого соперника сразу без разгона
и каждый тур громкие вывески
но фифа, уефа и прочие фа... греют волосатую лапу.. "а усе научились играть, это праздник для всех"
ну видно как все научились....

3
Juventissimo
11 Июня 2021, 23:59

Хорошее начало! Реальный претендент на чемпионство похоронил янычар. Игра была в одни ворота, так что говорить о чём-то напряженном не пристало. Судейство, как обычно, об....сь. Привыкаем к этому. Но! Самое важно для болельщиков - это праздник футбола и зрители на трибунах. Всех с открытием чемпионата. А болельщиков Скуадра Адзурры - с победой!

6
beorn_n
11 Июня 2021, 23:57

Можно смотреть на 3 вещи, как течет вода, как горит огонь и как тренеры продолжают выпускать Бернардески! Всех с победой Италии!

4
779
11 Июня 2021, 23:56

Матч открытия не разочаровал только из-за Италии. Хорошо смотрелись.
Интересно это на фоне беспонтовой Турции или будут хороши везде.
Судейство на самом деле стрёмное.

8
kalibr
11 Июня 2021, 23:56

Весьма удивили турки, так беззубо... Итальянцы победили по делу!
Всех с началом футбольного праздника!!!
FORZA ITALIA!!!

5
Pappa Carlo
11 Июня 2021, 23:56

судейство не идеальное,но результат идеальный

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