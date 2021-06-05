​Спустя 19 лет Гюнеш снова везёт «лунных звёзд» на крупный турнир: представляем сборную Турции

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает представлять команды, которые уже очень скоро выступят на чемпионате Европы. На этот раз в центре нашего внимания оказалась сборная Турции.

Путь на Евро

Сборная Турции вышла на чемпионат Европы напрямую. В своей отборочной группе «лунные звёзды» заняли второе место, на два очка отстав от сборной Франции и на четыре очка опередив сборную Исландии.

М Команда И В Н П РМ О 1 Франция 10 8 1 1 25:6 25 2 Турция 10 7 2 1 18:3 23 3 Исландия 10 6 1 3 14:11 19 4 Албания 10 4 1 5 16:14 13 5 Андорра 10 1 1 8 3:20 4 6 Молдова 10 1 0 9 4:26 3

Турецкая национальная команда выступит на Евро в пятый раз. Лучшего результата на континентальном футбольном форуме «лунные звёзды» добились в 2008 году. Тогда сборная Турции разделила бронзу с Россией, дойдя до полуфинала. Сражаясь за путёвку в финал, турки навязали борьбу Германии, но всё же проиграли со счётом 2:3, пропустив на последней минуте от Филиппа Лама.

Команда

Игрок Клуб Вратари Мерт Гюнок Истанбул Башакшехир Алтай Байындыр Фенербахче Угурджан Чакыр Трабзонспор Защитники Зеки Челик Лилль Мерих Демирал Ювентус Чалар Сёюнджю Лестер Умут Мераш Гавр Озан Кабак Ливерпуль Рыдван Йылмаз Бешикташ Каан Айхан Сассуоло Мерт Мюлдюр Сассуоло Полузащитники Окай Йокушлу Вест Бромвич Озан Туфан Фенербахче Дорукхан Токёз Бешикташ Хакан Чалханоглу Милан Тайлан Анталялы Галатасарай Оркун Кёкчю Фейеноорд Адбулкадир Омюр Трабзонспор Ирфан Кахведжи Фенербахче Керем Актюркоглу Галатасарай Халил Дервишоглу Галатасарай Нападающие Дженгиз Ундер Лестер Кенан Караман Фортуна Дюссельдорф Юсуф Языджи Лилль Энес Унал Хетафе Бурак Йылмаз Лилль

Как видим из итоговой заявки, объявленной в первый день лета, многие футболисты сборной Турции выступают в солидных европейских чемпионатах.

Звезда

Пожалуй, главной звездой нынешней сборной Турции является полузащитник Хакан Чалханоглу. В последние недели и даже месяцы в прессе появляется множество новостей по поводу этого футболиста. Дело в том, что действующий контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает в конце июня, и стороны ещё не договорились о новом трудовом договоре. Поговаривают, что ситуацией очень хочет воспользоваться «Ювентус», который любит переманивать в свои ряды свободных агентов. Чалханоглу провёл в «Милане» четыре сезона после трансфера из «Байера». Это творческий полузащитник, который приносит огромную пользу команде в созидании. В завершившемся чемпионате Италии Хакан записал на свой счёт 4 гола и 10 результативных пасов. Чалханоглу является лучшим игроком сезона Серии А по показателю ключевых передач.

Тренер

Главным тренером сборной Турции является Шенол Гюнеш. Это опытный 69-летний специалист, который во второй раз принял «лунных звезд» весной 2019 года. Ранее Гюнеш возглавлял турецкую национальную команду в период с 2000 по 2004 год. Именно под руководством этого тренера сборная Турции заняла третье место на чемпионате мира 2002 году, обыграв в битве за бронзу Южную Корею. 19 лет спустя Гюнеш снова везёт турецкую сборную на крупный турнир.

Календарь и цели

Дата Матч 11 июня Турция - Италия 16 июня Турция - Уэльс 20 июня Швейцария - Турция

Сборная Турции будет участвовать в матче открытия чемпионата Европы 11 июня. В Риме на «Олимпико» команда Шенола Гюнеша постарается навязать борьбу фавориту группы А – сборной Италии. Также в этом квартете выступят команды Уэльса и Швейцарии. Минимальная задача «лунных звёзд» на Евро-2020 заключается в выходе в плей-офф турнира.

Прогноз

Сборная Италии на бумаге является главным фаворитом группы. Команда Роберто Манчини в последние годы показывает стабильность в игре и результатах. Если не произойдёт сенсации, итальянцы займут первое место в квартете А. За вторую путёвку поборются Турция, Уэльс и Швейцария, причём выделить фаворита здесь непросто. Если делать прогноз, то мы бы поставили сборную Турции на 3 или 4 место в группе. Впрочем, команда Шенола Гюнеша попробует нас удивить.

Представление команд Евро-2020