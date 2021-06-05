​Спустя 19 лет Гюнеш снова везёт «лунных звёзд» на крупный турнир: представляем сборную Турции

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05 Июня 2021, 15:33,
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» продолжает представлять команды, которые уже очень скоро выступят на чемпионате Европы. На этот раз в центре нашего внимания оказалась сборная Турции.
Путь на Евро
Сборная Турции вышла на чемпионат Европы напрямую. В своей отборочной группе «лунные звёзды» заняли второе место, на два очка отстав от сборной Франции и на четыре очка опередив сборную Исландии.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|10
|8
|1
|1
|25:6
|25
|2
|Турция
|10
|7
|2
|1
|18:3
|23
|3
|Исландия
|10
|6
|1
|3
|14:11
|19
|4
|Албания
|10
|4
|1
|5
|16:14
|13
|5
|Андорра
|10
|1
|1
|8
|3:20
|4
|6
|Молдова
|10
|1
|0
|9
|4:26
|3
Турецкая национальная команда выступит на Евро в пятый раз. Лучшего результата на континентальном футбольном форуме «лунные звёзды» добились в 2008 году. Тогда сборная Турции разделила бронзу с Россией, дойдя до полуфинала. Сражаясь за путёвку в финал, турки навязали борьбу Германии, но всё же проиграли со счётом 2:3, пропустив на последней минуте от Филиппа Лама.
Команда
|Игрок
|Клуб
|Вратари
|Мерт Гюнок
|Истанбул Башакшехир
|Алтай Байындыр
|Фенербахче
|Угурджан Чакыр
|Трабзонспор
|Защитники
|Зеки Челик
|Лилль
|Мерих Демирал
|Ювентус
|Чалар Сёюнджю
|Лестер
|Умут Мераш
|Гавр
|Озан Кабак
|Ливерпуль
|Рыдван Йылмаз
|Бешикташ
|Каан Айхан
|Сассуоло
|Мерт Мюлдюр
|Сассуоло
|Полузащитники
|Окай Йокушлу
|Вест Бромвич
|Озан Туфан
|Фенербахче
|Дорукхан Токёз
|Бешикташ
|Хакан Чалханоглу
|Милан
|Тайлан Анталялы
|Галатасарай
|Оркун Кёкчю
|Фейеноорд
|Адбулкадир Омюр
|Трабзонспор
|Ирфан Кахведжи
|Фенербахче
|Керем Актюркоглу
|Галатасарай
|Халил Дервишоглу
|Галатасарай
|Нападающие
|Дженгиз Ундер
|Лестер
|Кенан Караман
|Фортуна Дюссельдорф
|Юсуф Языджи
|Лилль
|Энес Унал
|Хетафе
|Бурак Йылмаз
|Лилль
Как видим из итоговой заявки, объявленной в первый день лета, многие футболисты сборной Турции выступают в солидных европейских чемпионатах.
Звезда
Пожалуй, главной звездой нынешней сборной Турции является полузащитник Хакан Чалханоглу. В последние недели и даже месяцы в прессе появляется множество новостей по поводу этого футболиста. Дело в том, что действующий контракт Чалханоглу с «Миланом» истекает в конце июня, и стороны ещё не договорились о новом трудовом договоре. Поговаривают, что ситуацией очень хочет воспользоваться «Ювентус», который любит переманивать в свои ряды свободных агентов. Чалханоглу провёл в «Милане» четыре сезона после трансфера из «Байера». Это творческий полузащитник, который приносит огромную пользу команде в созидании. В завершившемся чемпионате Италии Хакан записал на свой счёт 4 гола и 10 результативных пасов. Чалханоглу является лучшим игроком сезона Серии А по показателю ключевых передач.Embed from Getty Images
Тренер
Главным тренером сборной Турции является Шенол Гюнеш. Это опытный 69-летний специалист, который во второй раз принял «лунных звезд» весной 2019 года. Ранее Гюнеш возглавлял турецкую национальную команду в период с 2000 по 2004 год. Именно под руководством этого тренера сборная Турции заняла третье место на чемпионате мира 2002 году, обыграв в битве за бронзу Южную Корею. 19 лет спустя Гюнеш снова везёт турецкую сборную на крупный турнир.Embed from Getty Images
Календарь и цели
|Дата
|Матч
|11 июня
|Турция - Италия
|16 июня
|Турция - Уэльс
|20 июня
|Швейцария - Турция
Сборная Турции будет участвовать в матче открытия чемпионата Европы 11 июня. В Риме на «Олимпико» команда Шенола Гюнеша постарается навязать борьбу фавориту группы А – сборной Италии. Также в этом квартете выступят команды Уэльса и Швейцарии. Минимальная задача «лунных звёзд» на Евро-2020 заключается в выходе в плей-офф турнира.
Прогноз
Сборная Италии на бумаге является главным фаворитом группы. Команда Роберто Манчини в последние годы показывает стабильность в игре и результатах. Если не произойдёт сенсации, итальянцы займут первое место в квартете А. За вторую путёвку поборются Турция, Уэльс и Швейцария, причём выделить фаворита здесь непросто. Если делать прогноз, то мы бы поставили сборную Турции на 3 или 4 место в группе. Впрочем, команда Шенола Гюнеша попробует нас удивить.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Турции, команды Евро-2020