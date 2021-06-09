Реабилитироваться за позор прошлого: представляем сборную Италии

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» постепенно завершает серию материалов о представлении команд, которые в обозримом будущем выступят на чемпионате Европы. Пришло время присмотреться к сборной Италии.

Путь на Евро

Сборная Италии пропустила чемпионат мира в России и теперь возвращается на большой международный турнир. Отборочный цикл на Евро-2020 «скуадра адзурра» преодолела более чем уверенно. Итальянская национальная команда выиграла все 10 матчей отбора с общим результатом 37:4.

М Команда И В Н П РМ О 1 Италия 10 10 0 0 37:4 30 2 Финляндия 10 6 0 4 16:10 18 3 Греция 10 4 2 4 12:14 14 4 Босния и Герцеговина 10 4 1 5 20:17 13 5 Армения 10 3 1 6 14:25 10 6 Лихтенштейн 10 0 2 8 2:31 2

Сборная Италии один раз становилась чемпионом Европы. Было это достаточно давно – в 1968 году. С тех пор «скуадра адзурра» дважды добиралась до финала, но там проигрывала. В 2000 году итальянцы уступили Франции со счётом 1:2, пропустив «золотой гол» от Давида Трезеге. Спустя 12 лет «скуадра адзурра» ничего не смогла противопоставить в финале Испании, что обернулось поражением 0:4.

Команда

Игрок Клуб Вратари Сальваторе Сиригу Торино Джанлуиджи Доннарумма Милан Алекс Мерет Наполи Защитники Джованни ди Лоренцо Наполи Джорджо Кьеллини Ювентус Леонардо Спинаццола Рома Эмерсон Палмери Челси Франческо Ачерби Лацио Леонардо Бонуччи Ювентус Алессандро Бастони Интер Алессандро Флоренци ПСЖ Рафаэл Толой Аталанта Полузащитники Мануэль Локателли Сассуоло Марко Верратти ПСЖ Лоренцо Пеллегрини Рома Жоржиньо Челси Маттео Пессина Аталанта Федерико Кьеза Ювентус Бриан Кристанте Рома Николо Барелла Интер Федерико Бернардески Ювентус Нападающие Андреа Белотти Торино Лоренцо Инсинье Наполи Доменико Берарди Сассуоло Чиро Иммобиле Лацио Джакомо Распадори Сассуоло

Почти все футболисты из итоговой заявки сборной Италии представляют местную Серию А. Так называемыми «легионерами» являются только Эмерсон и Жоржиньо из «Челси», а также Алессандро Флоренци и Марко Верратти из «ПСЖ». Стоит отметить, что итальянской команде из-за травм на Евро-2020 не помогут два полузащитника – Николо Дзаньоло из «Ромы» и Стефано Сенси из «Интера».

Звезда

Нынешняя сборная Италии представляет собой достаточно ровную команду, в составе которой нет звёзд европейского масштаба. Если кого и выделять, то пускай это будет полузащитник Марко Верратти. Этот футболист уже достаточно давно выступает за «ПСЖ». В парижский клуб он перебрался из «Пескары» ещё летом 2012 года. В том же году Верратти дебютировал в составе сборной Италии. Верратти – игрок центра поля, через которого строится игра итальянской команды. К сожалению, Марко пропустит стартовые игры «скуадры адзурры» из-за полученной весной травмы. Были опасения, что полузащитник и вовсе не попадёт в заявку команды на турнир, но Роберто Манчини надеется на его скорое восстановление.

Тренер

Главным тренером итальянской сборной является Роберто Манчини. Это известный специалист, который по ходу карьеры успел поработать во многих клубах, в частности в питерском «Зените». Именно после периода работы в России Манчини принял сборную Италии весной 2018 года. Манчини возглавил команду в сложной ситуации – «скуадра адзурра» впервые за 60 лет не вышла на чемпионат мира. К счастью, дела с Роберто у руля пошли в гору, и итальянцы уверенно квалифицировались на Евро. В 30 матчах под руководством Манчини итальянская национальная команда добилась 21 победы при 7 ничьих и всего 2 поражениях.

Календарь и цели

Дата Матч 11 июня Турция - Италия 16 июня Италия - Швейцария 20 июня Италия - Уэльс

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини находится на подъёме. Итальянская федерация футбола на этом фоне даже продлила с тренером контракт – теперь он рассчитан до конца Евро-2026. Манчини рассчитывает оправдать доверие уже на ближайшем континентальном форуме. Сборная Италии наверняка ставит перед собой цель выиграть турнир, реабилитировавшись за позор с первым за 60 лет невыходом на мундиаль.

Прогноз

Сборная Италии в последние годы показывает неплохие результаты, почти не проигрывая. Впрочем, в плане состава итальянцы уступают ряду других европейских сборных, поэтому в финале мы команду Роберто Манчини не видим. Наш прогноз – сборная Италии дойдёт до четвертьфинала.

Представление команд Евро-2020