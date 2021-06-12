Вентура: «Италия может попасть в топ-4 чемпионата Европы»

Итальянский специалист Джампьеро Вентура, ранее занимавший пост рулевого «скуадры адзурры», поделился мнением о шансах национальной сборной на чемпионате Европы-2020. В стартовом поединке Италия уверенно разгромила Турцию со счетом 3:0.

«Роберто Манчини проделал серьезную работу. Команда смогла подняться со дна. Хотя это было очень непросто. Я считаю, что мы вполне можем претендовать на попадание в топ-4. Конечно, Франция, Англия и Бельгия являются фаворитами, но Италия тоже будет в числе главных действующих лиц турнира», - приводит слова тренера Gazzetta dello Sport.

Во втором туре итальянцы встретятся с командой Швейцарии. Этот поединок состоится 16 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.