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Иммобиле: «Мы пытались вымотать сборную Турции»

12 Июня 2021, 00:33,

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от матча с турками на Евро-2020 (3:0).

- Видеть то, как болельщики празднуют после всего пережитого нами, это чудесно. Мы наконец-то подбираемся к победе над чертовым вирусом, - заявил Иммобиле RAI Sport. - Я думаю, сегодня мы продемонстрировали спокойствие. Турция - сильная команда, которая доставляла проблемы многим топ-соперникам. Мы пытались вымотать ее в первом тайме, двигая мяч влево-вправо и в попытках растянуть оборону.

- К сожалению, мы регулярно натыкались на мощную стену, особенно, мы были плохи в воздухе. После перерыва турки все же устали, а после гола начали появляться свободные зоны, - добавил игрок.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Чиро Иммобиле
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