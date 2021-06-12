Иммобиле: «Мы пытались вымотать сборную Турции»

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от матча с турками на Евро-2020 (3:0).

- Видеть то, как болельщики празднуют после всего пережитого нами, это чудесно. Мы наконец-то подбираемся к победе над чертовым вирусом, - заявил Иммобиле RAI Sport. - Я думаю, сегодня мы продемонстрировали спокойствие. Турция - сильная команда, которая доставляла проблемы многим топ-соперникам. Мы пытались вымотать ее в первом тайме, двигая мяч влево-вправо и в попытках растянуть оборону.

- К сожалению, мы регулярно натыкались на мощную стену, особенно, мы были плохи в воздухе. После перерыва турки все же устали, а после гола начали появляться свободные зоны, - добавил игрок.