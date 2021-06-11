Первым мячом Евро-2020 стал автогол Демирала

После безголевого первого тайма стартового матча Евро-2020 между сборным Турции и Италии наконец-то счет был открыт. На 53-й минуте Доменико Берарди прорвался к лицевой линии и выполнил прострел. Мяч полетел в грудь соперника Мериха Демирала и срикошетил в сетку. Таким образом, первое результативное попадание на чемпионате Европы произошло благодаря автоголу.

Напомним, что на 45-й минуте матча сборная Италии имела все шансы претендовать на 11-метровый после попадание мяча в руку Зеки Челика, но арбитр и судьи ВАР приняли решение, что там не было умысла.

Второй матч в группе А состоится завтра. В 16:00 на поле выйдут команды Уэльса и Швейцарии.

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