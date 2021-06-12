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Впервые в истории чемпионатов Европы автогол стал первым забитым мячом на турнире

12 Июня 2021, 09:24,

В пятницу, 11 июня, состоялся первый поединок чемпионата Европы-2020. Сборная Италии в Риме принимала команду Турции и отпраздновала крупную победу со счетом 3:0.

Примечательно, что счет в матче был открыт после автогола защитника Мериха Демирала, срезавшего мяч в свои ворота после прострела Доменико Берарди. Согласно сведениям Opta Sport, автогол впервые в истории стал первым забитым мячом на чемпионатах Европы.

Сегодня, 12 июня, на Евро-2020 стартует сборная России. Подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Бельгии в Санкт-Петербурге. Начало - 22:00 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Сборная Турции
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