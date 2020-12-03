Ганчаренко: «Это не просто неудача, это катастрофа»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с «Вольфсбергером» (0:1) постарался найти причины неудач.

- Тяжело что-то сказать по сегодняшнему матчу, как и по всей домашней серии в Лиге Европы. Если не забиваешь в трех домашних матчах, то это не просто неудача, это катастрофа. Мы чуть получше соперников были, как нам казалось, а по факту - не лучше никого. Одно дело - создавать моменты, а второе дело - реализовать.

- Второй год подряд ЦСКА теряет досрочно шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. Это провал или не так грубо?

- Наверное, неправильно прошлогоднее и это участие сравнивать, потому что там у нас была менее длинная скамейка, как в этом году, поэтому было сложно производить ротацию. В этом году, может быть, в силу того, что не было никакого подготовительного периода, может быть, это сказывается у всех наших команда в ноябре и декабре. Вроде как то, что мы видим на тренировках, там команда хорошо выглядит эмоционально и физически, а по факту - выходя играть, снижаем уровень игры и движения.