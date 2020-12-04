Защитник «Вольфсбергера» Лочошвили: «Играть два матча в неделю трудно, но благодаря этому игроки прогрессируют»

Защитник «Вольфсбергера» Лука Лочошвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:0).

- Что можете сказать об игре и об оппоненте?

- Это был очень сложный матч, потому что обе команды хотели победить, это было заметно. ЦСКА - очень хорошая команда с сильными молодыми игроками. Она не просто так идет среди лидеров в чемпионате России, тем более, приятно было добиться победы.

- Погода повлияла на ход матча?

- Да, было очень, очень холодно. Я не привык играть в таких условиях, это действительно было тяжело. В нашей команде у людей не было опыта игры при таком сильном холоде.

- Насколько тяжело играть по 2 матча в неделю?

- Это очень тяжело играть в таком графике. Но это футбол, все находятся в таких условиях, Кроме того, чем больше мы играем, тем больше прогрессируем от матча к матчу. Так что даже хорошо, что у нас сейчас так много матчей.

Сергей Румянцев