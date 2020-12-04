Защитник «Вольфсбергера» Лочошвили: «Играть два матча в неделю трудно, но благодаря этому игроки прогрессируют»

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04 Декабря 2020, 21:02,
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Защитник «Вольфсбергера» Лука Лочошвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий по итогам матча с ЦСКА (1:0).
- Что можете сказать об игре и об оппоненте?
- Это был очень сложный матч, потому что обе команды хотели победить, это было заметно. ЦСКА - очень хорошая команда с сильными молодыми игроками. Она не просто так идет среди лидеров в чемпионате России, тем более, приятно было добиться победы.
- Погода повлияла на ход матча?
- Да, было очень, очень холодно. Я не привык играть в таких условиях, это действительно было тяжело. В нашей команде у людей не было опыта игры при таком сильном холоде.
- Насколько тяжело играть по 2 матча в неделю?
- Это очень тяжело играть в таком графике. Но это футбол, все находятся в таких условиях, Кроме того, чем больше мы играем, тем больше прогрессируем от матча к матчу. Так что даже хорошо, что у нас сейчас так много матчей.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Вольфсбергер, Лука Лочошвили
Золотые слова игрока австрийцев - "чем больше мы играем, тем больше прогрессируем от матча к матчу". А то каждый день от наших футбольных "экспертов" на Матч ТВ только и слышишь, что одной из причин неудачного выступления клубов РПЛ в еврокубках является так называемый напряжённый график...