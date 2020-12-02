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Черногорские судьи обслужат матч ЦСКА - «Вольфсбергер»

02 Декабря 2020, 11:37,

Евро-Футбол.Ру

УЕФА назначил судейскую бригаду, которая обслужит поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и австрийским «Вольфсбергером».

Главным рефери встречи назначен черногорец Никола Дабанович. Помогать ему будут Милован Джукич и Владан Тодорович. Четвертый арбитр - Милош Бошкович.

Поединок между ЦСКА и «Вольфсбергером» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в четверг, третьего декабря. Начало запланировано в 20:55 мск.

После четырех туров «армейцы» набрали три балла и занимают последнее место в группе К. У «Вольфсбергера» четыре очка, клуб занимает третью строчку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Вольфсбергер
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