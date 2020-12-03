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Ганчаренко: «Думали сегодня использовать Марио Фернандеса»

03 Декабря 2020, 20:50,

LiveSport.Ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился ожиданиями от матча с «Вольфсбергером» в эфире канала «Матч ТВ».

- Важнейшая игра в календарной концовке года. Нужна только победа. В каком физическом и психологическом состоянии команда подходит к игре? Как полноценно восстановиться в таком бешеном режиме?

- Да, мы мониторим состояние футболистов команды, они у нас, как на ладони, какой-то эмоциональной или физической усталости не наблюдается, поэтому мы знаем, что нам надо сыграть и дальше еще. Готовимся к отдельно взятой игре и сегодня сделаем все возможное, чтобы победить.

- Возвращаются несколько важных игроков группы атаки в строй. Константин Кучаев в основе, Алан Дзагоев сегодня в заявке. Мы все вправе ожидать более продуктивной игры в атаке?

- Конечно, игроки, которые возвращаются, придают другой импульс. Важно нам правильно действовать в атаке. Мы в последних матчах достаточно однобоко действовали в атаке. Нам надо разнообразить атаку.

- Как состояние у Марио Фернандеса? Мы все ждем его возвращения.

- Мы думали сегодня его использовать, но там ему еще не сделали до конца все тесты, поэтому, думаю, что к следующему матчу он будет готов.

- У вашего соперника большие проблемы внутри чемпионата Австрии. «Вольфсбергер» только седьмой, чередует победы и поражения. На это как-то обращаете внимание?

- Нет, конечно, это никакого значения не имеет, потому что даже если посмотреть матч с «Динамо» Загреб, который они проиграли, это выездной матч, они достаточно серьезное сопротивление оказали. Мы понимаем, что соперник еще опаснее на выезде, чем дома.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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