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Главный тренер «Вольфсбергера»: «У ЦСКА были только полумоменты»

03 Декабря 2020, 23:18,

Global Look Press

Главный тренер «Вольфсбергера» Фердинанд Фельдхофер на пресс-конференции после матча с ЦСКА (1:0) оценил игру своей команды.

- За счет чего удалось обезвредить атаку ЦСКА? Вы очень хорошо сыграли в защите.

- Нам удалось с самого начала очень высоко встречать ЦСКА. Тем самым мы мешали развитию атак соперника. Особенно успешно нам это удалось сделать в первые 10 минут матча, нужно сказать, что мы практически добились того, что у ЦСКА были только полумоменты. У нас также были возможности увеличить счет.

Во втором тайме нам также удалось сдержать атаки «армейцев». Мы видим, что Акинфеев один раз спас ЦСКА от очень опасного удара. Так что наш план удался.

- Эли Перец, который сегодня вышел в атаке, как и в последние несколько матчей, что не является его естественной позицией, - это все еще последствия коронакризиса, вынужденное решение или тактическая находка?

- Он отличается тактической разносторонностью. Действительно, у него была травма, и мы его привлекли в команду именно для того, чтобы он исполнял роль «восьмерки» на поле. Да, после того, как он получил травму и перенес коронавирус, у него была пауза.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вольфсбергер, Фердинанд Фельдхофер
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