​ЦСКА назвал состав на матч с «Вольфсбергером»

В четверг ЦСКА постарается добиться первой победы в текущем розыгрыше Лиги Европы. Московские «армейцы» на своём поле сыграют против австрийского «Вольфсбергера».

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Вольфсбергер» арбитр даст, когда стрелки часов в Москве покажут 20:55. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

После четырёх туров Лиги Европы ЦСКА имеет в своём активе три очка (три ничьи и поражение).