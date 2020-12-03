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​ЦСКА назвал состав на матч с «Вольфсбергером»

03 Декабря 2020, 19:35,

Евро-Футбол.Ру

В четверг ЦСКА постарается добиться первой победы в текущем розыгрыше Лиги Европы. Московские «армейцы» на своём поле сыграют против австрийского «Вольфсбергера».

Наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.

Стартовый свисток в матче ЦСКА – «Вольфсбергер» арбитр даст, когда стрелки часов в Москве покажут 20:55. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  

После четырёх туров Лиги Европы ЦСКА имеет в своём активе три очка (три ничьи и поражение).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Вольфсбергер
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