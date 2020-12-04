Магнуссон: «ЦСКА должен стать лучше в следующем сезоне»

Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон пообщался с журналистами после домашнего поражения от австрийского «Вольфсбергера» в матче пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:1.

«Мы расстроены. У меня нет ответа на вопрос, почему мы оказались на последнем месте с таким количеством голов. В любом случае мы должны двигаться вперед и стать лучше в следующем сезоне», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Заключительный матч в нынешнем розыгрыше Лиги Европы московский коллектив проведет на выезде против загребского «Динамо». Игра состоится десятого декабря.