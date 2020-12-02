Дивеев: «У нас есть время подготовиться к «Вольфсбергеру»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев на пресс-конференции перед матчем с «Вольфсбергером» рассказал о состоянии здоровья и сравнил игры РПЛ и Лиги Европы.

- В 2020 году у команды осталось пять матчей, три в чемпионате и два в Лиге Европы. Какое физическое состояние у вас и команды, зажил ли нос? Какой настрой на матч?

- Насчет готовности, мы готовы, у нас игры сейчас через два на третий, через три на четвертый, и у нас есть время восстанавливаться, поэтому у нас есть время подготовиться к «Вольфсбергеру» и следующим матчам, но сейчас акцент на «Вольфсбергер». А насчет носа - нормальный, красивый.

- ЦСКА в последних матчах очень немного забивает, в том числе нападающие. Если понадобится, готовы ли вы взять на себя эти функции?

- Мои функции на поле - это чтобы сзади был ноль, меньше атак и подходов соперника. А мои моменты - на угловых и стандартах, штрафных, которые будут подавать. Всем защитникам, которые приходят туда, надо пытаться забить гол.

- У российских команд в этом сезоне еврокубков пока ноль побед в 17 матчах. По игре на футбольном поле, насколько сильно ощущается разница в уровне матчей Премьер-лиги и Лиги Европы? Сложнее ли играть в обороне против нападающих соперника?

- Отличается, наверное, только скоростями и интенсивностью в течение всей игры. Что касается нападающих, у каждого свои качества, кто-то большой, кто-то маленький. У «Фейеноорда» был нападающий маленький, но он хорошо борется головой. Тебе говорят, как против него играть, и во время матча понимаешь, что с маленьким можно бороться, но зачем с ним бороться, если мяч потом ко мне отскочит? К каждому нападающему готовишься сам.