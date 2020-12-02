Ганчаренко: «У нас готовы Кучаев, Дзагоев, и наверняка будет готов Фернандес»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем с «Вольфсбергером» назвал имена выздоровевших игроков и поговорил об игре в атаке.

- Все ли здоровы и готовы к матчу?

- Из тех футболистов, которые не могли играть в предыдущих матчах, у нас готовы Кучаев, Дзагоев, и наверняка будет готов Марио. Готовы все игроки за исключением Фукса и Карпова.

- С «Фейеноордом» было 25 ударов по воротам, 0 мячей забито, с «Динамо» Загреб 23 удара, 0 мячей забито. Команда играет прекрасно, болельщики это видят, но почему-то не залетает. Как сделать так, что игроки и нападающие не теряли в себе уверенность при том, что нет реализации?

- Хорошо, что у нас есть моменты, что достаточное количество ударов, острых и обостряющих передач, которые мы делаем, но нам надо немного видоизменить нашу атаку. Если мы начинаем атаковать, если так можно выразиться, однобоко, тогда у нас есть проблемы. Нам надо сейчас видоизменить наши атакующие действия.

- Как оцените форму Ильзата Ахметова по прошедшим играм после восстановления?

- Он матч с «Рубином» достаточно неплохо играл. Но до той болезни, которая у него приключилась в Волгограде, он выглядел гораздо лучше. Сейчас он близок к тому, чтобы подойти к той форме, которая у него была до того, как он попал в больницу.