Гайч назвал главный козырь «Вольфсбергера»

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч поделился ожиданиями от предстоящего поединка пятого тура группового раунда Лиги Европы против австрийского «Вольфсбергера».

«Вольфсбергер» применяет мощный прессинг. Видно, что они уделяют большое внимание этому элементу. У них здорово получается прессинговать коллективно. Это их самая сильная сторона», - приводит слова аргентинского нападающего пресс-служба российского клуба.

Матч ЦСКА - «Вольфсбергер» состоится в четверг, третьего декабря, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.

После четырех туров «армейцы» занимают последнее место в группе К, а австрийцы располагаются на третьей строчке.