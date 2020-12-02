Ганчаренко: «Знаем состояние Влашича, поэтому он играет все матчи по 90 минут»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем с «Вольфсбергером» ответил на вопросы о давлении на команду и оценил готовность Николы Влашича.

- Ощущаете ли вы дополнительное давление из-за того, что в этом сезоне российские команды не побеждают, и все ждут этой первой победы?

- Это вполне нормальная обыденная ситуация - ощущение давления болельщиков, прессы, ожидание каких-то побед, это для тренера и футболистов та ситуация, с которой они должны справляться каждодневно перед каждой игрой. Не могу сказать, что мы думаем, сколько матчей мы не выигрываем или в целом клубы не выигрывают, но в целом тенденция для всех неприятная. Это, наверное, то случай, когда все мы должны задуматься о том, почему мы столько матчей не можем выиграть. Если мы говорим о том, что есть рейтинг чемпионатов, где мы находимся ниже ведущих клубов плюс Португалии, но начинаем проигрывать всем командам, которые ниже нас. Это не самая приятная тенденция, которую мы должны всячески исправить как можно быстрее.

- Вопрос по Николе Влашичу. По последним играм со стороны казалось, что он очень усталым выглядит, проведя много матчей за национальную сборную, и почти все матчи ЦСКА он проводит по 90 минут. Как его физическое состояние? Насколько команда физически готова провести оставшиеся пять матчей?

- Что касается команды, мы каждый день мониторим состояние каждого футболиста и сравниваем цифры с прошлым и позапрошлым сезоном. В этом плане мы достаточно хорошо выглядим, по количеству спринтов и общему объему работы. Та сила, которая у нас есть, сохраняется на протяжении всего матча. Здесь каких-то проблем нет. Наша задача - не думать, сколько у нас матчей осталось до Нового года или какой-то паузы. Наша задача - аккумулировать энергию на каждую игру. А что касается Влашича, это тот пример современного футболиста, который есть, ты должен играть за национальную сборную, клуб и еврокубки на достаточно высоком уровне. Зная его, он достаточно сильный физические, сильные мышцы, выносливый, он находит паузы, чтобы во время игры восстановиться. Если у нас какой-то риск у Влашича был, мы бы его заменили. Но мы знаем его состояние, поэтому он играет все матчи по 90 минут.

- Вы стали давать заметно больше игрового времени Илье Шкурину. Можно ли сказать, что больше рассчитываете на него и в предстоящем матче тоже?

- Исходя из того, сколько у нас людей выпадало в последних матчах, понятно, что нам надо было готовить и выпускать других людей, в том числе и Илью Шкурина. Для него, как и для наших нападающих и некоторых других футболистов, надо учиться играть более интенсивно, чего нам не хватает. За минуту нахождения на поле он должен делать больше единоборств, спринтовать больше, тормозить, чтобы лучше попадать в моменты. Это очень важно для нападающего в первую очередь.