Домашний позор ЦСКА: Пять игроков подставили команду в матче против австрийских «любителей»

Оценки футболистам Виктора Ганчаренко

Сказка для болельщиков ЦСКА. Жила-была одна команда молодая. Крутые все, перспективные игроки. «Реал» два раза обыграли в Лиге чемпионов, просто унизив «королей» на «Сантьяго Бернабеу». Футболисты росли, прогрессировали, стали лучше понимать тренера и его задумки. Команда получила усиление, трансферы мощные на десятки миллионов евро. Развитие просто ключом било, силушкой «богатырско-армейской», да так сильно ударило, что дома проиграли середняку австрийского чемпионата и за тур до финиша забронировали последнее место в группе Лиги Европы.

Сказка для любителей РПЛ. Жил-был лидер чемпионата российского, приехал к нему скромный гость из скромного же чемпионата Австрии. И надавал под зад богатырю российскому прямо на его поле. А чуть ранее под хвост получили все остальные «гранды» с многомиллионными вложениями. Конец.

Стыдно подводить итоги матча ЦСКА с «Вольфсбергером», пришлось сказками прикрыться. Но «Евро-футбол.ру» всё-таки переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Виктора Ганчаренко.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЦСКА МОСКВА

ИГОРЬ АКИНФЕЕВ – 6,0. Не самый сложный удар Визингера пропустил Акинфеев, немного потеряв ворота за спиной, но сколько же спасал до и после. Перец в «девятку» бил, Шерцер из штрафной стрелял без помех. Четыре «хороших» сейва в матче против австрийских ноунеймов. Дела.

ГЕОРГИЙ ЩЕННИКОВ – 6,5. Фланги обороны ЦСКА смотрелись вполне сносно. Щенников наконец получил в своё распоряжение бровку и пахал без устали. Три отбора, четыре выигранных единоборства из пяти, один перехват и подключение с опасным ударом.

ИГОРЬ ДИВЕЕВ – 5,5. Не худший матч и от Дивеева, часто снимавшего воздух. Мог даже счёт сравнивать, пробив после подачи углового, два отбора совершил. Но за общий бардак в центре обороны поставить Игорю положительную оценку сложно

ХЕРДУР МАГНУССОН – 4,0. Ужасно сыграл Хёрдур, который всегда был рядом с опасным эпизодом «Вольфсбергера» и всегда ничего не предпринимал. Просто сопровождал Переца, не встретил Визингера, махнул ногой мимо мяча, когда гости чуть не открыли счёт на старте второго тайма.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 6,5. Опять возвращаемся на фланг и видим неплохую игру «армейца». Марадишвили – знатный универсал. Ушёл направо как Зобнин, и будто ничего не потерял. Раздавал отличные навесы, создал момент Чалову, отдал четыре обостряющие передачи.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 4,0. Опорная зона – начало провала ЦСКА. Обляков инертен в отборе – допустим, но где же тогда креатив? Ни одной острой передачи и два загубленных момента, когда Никола Влашич шикарно подключал Ивана вторым темпом.

ИЛЬЗАТ АХМЕТОВ – 4,0. На плохую отметку Ахметов устроился сразу, как прошёл дальний удар Визингера. Просто идти рядом со своим оппонентом и его не встретить – это вообще законно? Чаще Облякова Ахметов вступал в борьбу, но пользы примерно столько же. Австрийцы просто были мощнее, конкретнее.

КОНСТАНТИН КУЧАЕВ – б/о. Марадишвили сыграл за себя и за Кучаева.

НИКОЛА ВЛАШИЧ – 6,5. Кажется, что Влашич увядает в атакующем безволии ЦСКА. Уже не так ярок. Но хорват марку держит даже в таких матчах. Четырежды выводил партнёров на удар, создавая моменты, пять раз обыграл соперника один в один. Жаль только, прицел сбился у хорвата. Оба удара Николы в молоко улетели.

БАКТИЕР ЗАЙНУТДИНОВ – 5,0. Не очень понял Зайнутдинов свою роль на фланге атаки, тоже пав жертвой флангового защитника Щенникова. После замены Георгия вернулся на привычную позицию, заиграв чуть получше. Но без значимых успехов.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 4,0. И опять ничего по Чалову. Загубил верный момент, промазав с угла вратарской, проиграл половину единоборств, мяч не цеплял. Обе попытки дриблинга завершились неудачей.

ЧИДЕРА ЭДЖУКЕ – б/о.

АДОЛЬФО ГАЙЧ – 4,0. Глядя на его игру, хочется попросить чаще использовать Шкурина. Гайч только мяч терял, разворачивался, падал, иногда с партнёрами разговаривал. Однажды от него сфера просто отскочила к Влашичу и это действие можно признать единственным полезным за 45 минут.

НАИР ТИКНИЗЯН – б/о.

КРИСТИЯН БИСТРОВИЧ - б/о. Хорошо вышел, дважды бил опасно, разбавил трусливую игру ЦСКА впереди. Можно было и пораньше Кристияна выпустить.

АРНОР СИГУРДССОН - б/о.

Иван Терентьев