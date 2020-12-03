Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы

Пятый тур группового этапа Лиги Европы интересовал всю Россию одним матчем: ЦСКА против «Вольфсбергера».

Когда, если не сейчас? Катастрофическое выступление российских клубов (спасибо, «Краснодар») в еврокубках просто обязан был скрасить ЦСКА. Домашний матч против середняка австрийского чемпионата: если не выигрывать, то от следующего сезона еврокубков нужно отказываться добровольно. «Динамо» Загреб подало пример «армейцам», дважды обыграв «Вольфсбергер» (общий счёт – 4:0), а в прошлые выходные подопечные Фельдхофера поделили очки со скромным «Ридом».

За счёт победы над «Вольфсбергером» ЦСКА мог и немного оправдаться за неудачи последней недели. Ведь после паузы на игры сборных атака Виктора Ганчаренко смотрится ужасно. Без идей, без скорости, без реализации. В итоге – две ничьи и поражение при одном забитом мяче за 270 минут. Против австрийцев атакующее сочетание ЦСКА неожиданно составили Зайнутдинов, Влашич, Кучаев и Чалов. На флангах обороны вышли Марадишвили и Щенников.

Как раз Константин создал первый опасный момент, мягким навесом отыскав прыжок Чалова на углу вратарской. Фёдор мог счёт открывать, но промахнулся. Давление ЦСКА продолжилось. Влашич на скорости ушел от Шпранглера по левому краю, не упал после фола австрийца, а покатил на Облякова. Иван бил в касание метров с 12, но направил мяч слишком слабо. Кофлер в палении накрыл сферу. Получалась первая половина тайма у «армейцев», получалась. Тем более неожиданным стал гол австрийцев в её завершении.

Визингер мяч протащил, не встретил сопротивления от Ахметова и дальним ударом направил сферу над руками Акинфеева. Мяч ещё врезался в перекладину, далее оказавшись в сетке. После пропущенного гола ЦСКА поплыл. Вроде и были атаки, но у австрийцев всё получалось проще, воздушнее. Перец и Визингер за две «стеночки» оставили не у дел всю оборону «армейцев», прорываются через центр, но в завершении атаки Элиэль покатил в ближнюю от себя штангу. Просто повезло.

Второй тайм Ганчаренко начал с двойной замены, выпустив Эджуке и Гайча вместо Кучаева и Чалоа, а гости начали с опасного момента. Тот же Перец завершал наступление, пробив под перекладину с дуги штрафной площади, но Игорь Акинфеев выручил. «Армейцы» далее опять получили инициативу, но неточность ударов и передач просто шокировала. Гайч губил опасные контратаки, Обляков бил в защитников, Марадишвили – мимо. Ганчаренко снова стрельнул двойной заменой, выпустив Тикнизяна и Бистровича. В концовке Сигурдссон заменил Обялкова.

На концовку силы были только у свежего Бистровича. Кристиян парой опасных ударов размял Кофлера, но ничего более не случилось. ЦСКА дома проиграл скромному «Вольфсбергеру» и в очередной раз показал уровень российского футбола на европейской арене. Тут уже без выводов обойдёмся. Резюмируем только, что весной «армейцы» в еврокубках не сыграют уже точно.

Иван Терентьев