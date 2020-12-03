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Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы

03 Декабря 2020, 22:46,

LiveSport.Ru

Пятый тур группового этапа Лиги Европы интересовал всю Россию одним матчем: ЦСКА против «Вольфсбергера».

Протокол игры  
ЦСКА Москва 0:1 Вольфсбергер
    22' Визингер Дарио (0:1)
Акинфеев Игорь Зайнутдинов Бактиёр Дивеев Игорь Магнуссон Хёрдур Щенников Георгий   64' (Тикнизян Наяир (   64') Марадишвили Константин Обляков Иван   76' (Сигурдссон Арнор (   76') Кучаев Константин   46' (Эджуке Чидера (   46') Влашич Никола Ахметов Ильзат   64' (Бистрович Кристиян (   64') Чалов Фёдор   46' (Гайч Адольфо (   46')
Запасные: Дзагоев Алан Шкурин Илья Васин Виктор Тороп Владислав
Кофлер Александр Новак Михаэль Баумгартнер Доминик   67' Лочошвили Лука Шерцер Йонатан Ляйтгеб Марио Тафернер Маттойс   61' (Штрацниг Кай (   61') Линдль Михаэль   81' (Верницниг Кристофер (   81') Шпранглер Свен   82' (Рнич Неманья (   82') Перец Элиэль   86' Визингер Дарио   70' (Йовелич Деян (   70')
Запасные: Шефль Лукас Гиорбелидзе Гурам Шмербок Марк-Андре Сольдо Марко Перич Штефан Павелич Марио Куттин Мануэль
03 декабря. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Когда, если не сейчас? Катастрофическое выступление российских клубов (спасибо, «Краснодар») в еврокубках просто обязан был скрасить ЦСКА. Домашний матч против середняка австрийского чемпионата: если не выигрывать, то от следующего сезона еврокубков нужно отказываться добровольно. «Динамо» Загреб подало пример «армейцам», дважды обыграв «Вольфсбергер» (общий счёт – 4:0), а в прошлые выходные подопечные Фельдхофера поделили очки со скромным «Ридом».

За счёт победы над «Вольфсбергером» ЦСКА мог и немного оправдаться за неудачи последней недели. Ведь после паузы на игры сборных атака Виктора Ганчаренко смотрится ужасно. Без идей, без скорости, без реализации. В итоге – две ничьи и поражение при одном забитом мяче за 270 минут. Против австрийцев атакующее сочетание ЦСКА неожиданно составили Зайнутдинов, Влашич, Кучаев и Чалов. На флангах обороны вышли Марадишвили и Щенников.

Как раз Константин создал первый опасный момент, мягким навесом отыскав прыжок Чалова на углу вратарской. Фёдор мог счёт открывать, но промахнулся. Давление ЦСКА продолжилось. Влашич на скорости ушел от Шпранглера по левому краю, не упал после фола австрийца, а покатил на Облякова. Иван бил в касание метров с 12, но направил мяч слишком слабо. Кофлер в палении накрыл сферу. Получалась первая половина тайма у «армейцев», получалась. Тем более неожиданным стал гол австрийцев в её завершении.

Визингер мяч протащил, не встретил сопротивления от Ахметова и дальним ударом направил сферу над руками Акинфеева. Мяч ещё врезался в перекладину, далее оказавшись в сетке. После пропущенного гола ЦСКА поплыл. Вроде и были атаки, но у австрийцев всё получалось проще, воздушнее. Перец и Визингер за две «стеночки» оставили не у дел всю оборону «армейцев», прорываются через центр, но в завершении атаки Элиэль покатил в ближнюю от себя штангу. Просто повезло.

 

Второй тайм Ганчаренко начал с двойной замены, выпустив Эджуке и Гайча вместо Кучаева и Чалоа, а гости начали с опасного момента. Тот же Перец завершал наступление, пробив под перекладину с дуги штрафной площади, но Игорь Акинфеев выручил. «Армейцы» далее опять получили инициативу, но неточность ударов и передач просто шокировала. Гайч губил опасные контратаки, Обляков бил в защитников, Марадишвили – мимо. Ганчаренко снова стрельнул двойной заменой, выпустив Тикнизяна и Бистровича. В концовке Сигурдссон заменил Обялкова.

На концовку силы были только у свежего Бистровича. Кристиян парой опасных ударов размял Кофлера, но ничего более не случилось. ЦСКА дома проиграл скромному «Вольфсбергеру» и в очередной раз показал уровень российского футбола на европейской арене. Тут уже без выводов обойдёмся. Резюмируем только, что весной «армейцы» в еврокубках не сыграют уже точно.

Иван Терентьев
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: ЦСКА Москва, Вольфсбергер
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Комментарии (34)
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3
White_Shark
04 Декабря 2020, 00:17
Можно бесконечно говорить о чудовищной случайности залетевшего мяча, но, ребята, если вы не в состоянии австрийцам забить на своём поле, куда дальше-то?... Это позор! Здесь не до выгораживания. Позор, какого ещё не было.
3
zurukuk
03 Декабря 2020, 23:51

а заря обыгрывает лестер! е-мае,дожили!
мы их можно сказать на свалке нашли,отмыли,отчистили так чисто,а они нам фигвамы рисуют!
да разогнать нах...р весь этот футбол,лучше бабам по синхронному плаванию платить,они хоть рвут всех уже скока лет забесплатно...стыдобище!!!

1
Underdog
03 Декабря 2020, 23:55

Сегодня впервые по биатлону наших не было в тридцадке!
Уровень спорта, однако)))

2
zurukuk
04 Декабря 2020, 00:16

у нас остались тоько наклейки на машинах" можем повторить"!)))
хотя,боюсь ,некому уже и это делать!

1
CELTIC FROST
04 Декабря 2020, 00:26

Да уж. это самые дебильные в мире наклейки, которые можно только придумать. Этих бездумных "повторяльщиков" бы в угол поставить, да ремешком по опе) Повторить миллионы жертв. Да и в современных условиях за айфоны и прочее сами ключи от городов могут на блюдечке принести, о былом героизме остались одни воспоминания.

0
Манчестерский Иппатий
03 Декабря 2020, 23:48

Эх коняшки, что ж вы так по свински поступаете?

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4
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 23:23

На днях прочитал интервью с Канунниковым. Помните такого кадра, воспитанника зенита, чуть было не перешедшего в Спартак. но по сути - середнячка и уже давно едущего с горки ноунейма? Так вот, товарищ подробно рассказывал, как их с 18 лет огромными деньжищами развращали, и он тупо шопил, покупал иномарки, кутил. И даже сейчас, не играя год из-за травмы и числясь Аж в Крыльях Советов, он приглашал на свадьбу Меладзе, вел ее Ургант, колесит по всему миру и по месяцу живет всей семьей в Дубаях. И это в нищей по большей части России. Ну что мы можем хотеть и требовать от таких господ, зачем им развиваться и к чему стремиться? Все уже давно есть. И на все им пофиг, когда и без того жизнь в кайф. Какой уж там футбол..

0
Underdog
03 Декабря 2020, 23:58

Думаю отмена лимита на легионеров поможет переосмыслить нашим простым парнишкам (Гг) свою сущность в футболе. Придется или играть,или в чемп города заявляться

1
Dneprovskcity
03 Декабря 2020, 23:19

Мдэ) Позорище очередное) Команда из болота чемпа Австрии спокойно трахает лидера РПЛ) Я хз че происходит, Загреб, который еле ноги уносит из Москвы, щёлкает на раз-два голландцев и этих же австрийцев , с которыми у армейцев были большие проблемы) По игре уже который матч одна и та же проблема-легко доходим до штрафной, а дальше как стадо баранов-не знают что делать, кроме передачи назад. Редкие дальние удары либо в молоко либо блокируются. И эта картина уже не первый день и даже не месяц. В этой всей ситуации только два светлых пятна - Марадишвили (явный прогресс Костика) и то что парням вся эта творящаяся ..ета не безразлична, видно что злые сами на себя оттого что не получается и т.д.)
Короче, надо дотянуть до перерыва и Михалычу крепко подумать, что не так и решить уже эту проблему. Иначе вероятно у руководства появятся вопросы к тренеру. Хотя многое будет зависеть от занимаемого места к перерыву..короче хз поживём увидим)

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 23:24

Сочувствую. Но это надо пережить.

1
Dneprovskcity
03 Декабря 2020, 23:33

Да че сочувствовать, обидно малеха что не хватает именно завершения, но не более) Тем более переживать, есть в жизни вещи и поважнее)

1
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 23:43

Это точно. Тем более, что большинству этих миллионеров что наши переживания, что сочувствия, что равнодушие - пофиг. И в любом случае - это наши проблемы, им и так на карточку накапает.

1
Spirit
03 Декабря 2020, 23:19

ДАЙТЕ Гончаренко ПОРАБОТАТЬ!
Пусть дальше радует нас своей гениальной тактикой)

2
slain
03 Декабря 2020, 23:14

Ой да сдалась эта ЛЕ, второсортный турнирчик)
В феврале вон кубок России начнется, вот там зажгут!
но это не точно)

0
Aleksandr Aleksandr
03 Декабря 2020, 23:09

Смотрите художественную гимнастику.Там такие тёлки!

1
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 23:18

Шура, смотри на здоровье. К эстетике хоть прикоснешься, к прекрасному потянешься) Кстати, а как там последнее место Краснодара и уверенная игра Зенита, о которых ты так безапелляционно говорил перед стартом группового этапа?) Футбол на территории всего бывшего СССР сейчас в опе. Это понятно. Но ты того, с прогнозами завязывай)

2
ARTUR
03 Декабря 2020, 23:08

А вспомните как до начала игр помпезно кричали у кого шансы на выход и у кого будут набирать очки , и так из года в год... ПОЗОР !!! так для интереса , просто посмотрите как борется команда Зоря из Луганска , не ноя что нет денег , лимит на легионеров , и соперники ни чуть не слабее чем у цска ... стыдно !!! после таких провалов должны уходить не только тренера , но и из федерации , а так же идеологи из сми которые дуют в уши какие мощные у них игроки , а по большому счету могут лишь подзюбить ...

0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 23:14

Ну. пару лет назад, в сезоне 2018/2019 все-таки еще кое-что могли. А теперь второй сезон - полный швах. Хотя, по сравнению с прошлым - прогресс))) аж 1 клуб в евровесну пробился. Не удивлюсь, если так и распишут. Всем причастным к этому успеху - дать ордена!

0
Underdog
04 Декабря 2020, 00:00

Через три года(когда уйдут жирные кэфы из рейтинга УЕФА) просто аж интересно на каком месте мы будем

0
CELTIC FROST
04 Декабря 2020, 00:23

От 13 и ниже. Вплоть, возможно, до третьего десятка. Хотя, возможно, Лига Конференций, где соберутся совсем уж середнячки, нам и поможет)

1
Spirit
03 Декабря 2020, 23:07

Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее...
1 гол забитый в самой слабой группе ЛЕ.
Какой тренер, такая и команда!

4
Anatoliy-Kozarenko
03 Декабря 2020, 23:01

я не знаю что это за команда ВОЛЬФСБЕРГ , но смотрю на их состав и глаз радуется! 8 авсстрийцев в основе, это как у наших команд в 90-е когда не было денег , играли наши футболисты и унижали богатых мажоров. но теперь наши клубы в роли тостосумов и их обыгрывают самобытные команды со своими воспитаниками...

1
Bolela
03 Декабря 2020, 23:00

Интересно, кто-то после такого позора и унижения будет смеяться над прошлыми неудачами того же Спартака? Может хейтеришки засунут наконец свои потертые язычки себе в анус? Нынче весь расейский футболишко по уши в дерьме!

0
Spirit
03 Декабря 2020, 23:08

досмеялись и их клубы обгадились еще круче!

1
Zenituwka
04 Декабря 2020, 00:04

Круче нет, но обгадилась это факт. Но дело тут не в том что обгадился один клуб, а все разом значит таково состояние сейчас клубов РПЛ. И ждало бы Спартак то же самое, да боже Спартак хранил)

0
Bathet30
03 Декабря 2020, 22:57

Похоже только Краснодар хочет играть еврокубках. У остальных все безнадежно.

0
Spirit
03 Декабря 2020, 23:09

Частный клуб и должен играть в турнире частных клубов!
Ни кони, ни Спартак, ни тем более немытые такими клубами не являются!
а конюшня вообще должна быть банкротом и продана за долги!

0
Юбор
03 Декабря 2020, 22:53

Смотрю на игру ЦСКА и удивляюсь: чем они вообще занимаются на тренеровках? Нападающие для приёма мяча открываются в сторону своих ворот, спиной к чужим, никто не пытается открыться на скорости за спину защитников, чтобы принять мяч лицом к воротам, обработка мяча чаще на месте, не в движении, много неточных передач, навесы - общие, без адреса, удары - по мячу, а не по воротам, прессинга и коллективного отбора нет, Акинфеев подолгу держит мяч в руках, противник успевает вернуться и прикрыть наших, потом он лупит вперёд, куда попало, мяч опять у противника. Такое впечатление, что их не обучают командной игре. Ну а безвольной игре в экономном режиме уже не удивляюсь. И так от игры к игре, из года в год, никакого прогресса.

1
ЯРЫЙ БРЮС
03 Декабря 2020, 22:49
Кто по вашему должен ответить за всю эту порнографию ? Хотя в нашей стране как обычно никто ни в чем не виноват и все останутся на своих постах ( это только ваши проблемы ))))))
0
Spirit
03 Декабря 2020, 23:09

дзюба)))

0
Bolela
03 Декабря 2020, 22:56

Газпрёмовские "мегаэффективные" управленцы, заправляющие Российским околофутболом...

0
Zenituwka
04 Декабря 2020, 00:06

Проснись,ты бредишь, ещё и дрищешь))

0
ингерман
03 Декабря 2020, 22:48

ай заветам ильича верны - чем хужее тем лючее.. )))

0
zurukuk
03 Декабря 2020, 23:57

а потом как всегда- наказание невиновных и награждение непричастных!))):

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