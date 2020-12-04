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Губерниев - о ЦСКА: «Мы хоть когда-нибудь дождёмся отставки?»

04 Декабря 2020, 08:27,

Depositphotos

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на вылет московского ЦСКА из Лиги Европы. В матче пятого тура группового раунда подопечные Виктора Ганчаренко потерпели поражение от австрийского «Вольфсбергера» (0:1) и лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках.

«Интересно, мы хоть когда-нибудь дождёмся отставки? Массажиста какого или водителя автобуса? Или все хорошо, прекрасная маркиза?», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

Перед заключительным туром ЦСКА имеет в своем активе три очка и занимает последнее место в группе К. Следующий матч в Лиге Европы москвичи проведут на выезде с загребским «Динамо».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Дмитрий Губерниев
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