Ганчаренко встал на защиту Гайча и Чалова

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на пресс-конференции после матча с «Вольфсбергером» (0:1) ответил на вопросы о проблемах в атаке.

- Во время прошлого кризиса летом вам приписывали слова «вы меня не понимаете». Понимают ли сейчас вас футболисты ЦСКА? Есть ли у новой команды понимание ваших идей и задумок и их реализация на поле?

- Вот как раз в этом случае не вижу никаких проблем. Мы достаточно хорошо понимаем то, что мы делаем, но всегда не хватает где-то следующего шага. Если мы так 3-4 шага делаем, как надо, то затем все просто разваливается. Сказать, что не понимают, это не так абсолютно, мы хорошо понимаем, как надо реагировать в определенных ситуациях, но идет начальные ступеньки все хорошо, а потом просо провальные действия.

- Не было ли желания перейти на три центральных? Потому что, как показалось по первому матчу Лиги Европы, здесь схема в четыре защитника не так хорошо работает, как в чемпионате России. Здесь команды гораздо активнее играют в атаку, чем против ЦСКА в чемпионате России.

- Что касается последних матчей, то у нас Дивеев и Магнуссон - только два защитника. Васин подошел только к двум последним матчам. То есть, трех защитников не было и такой мысли не возникало. Если бы они были, может быть, мы бы рассмотрели, потому что когда соперник играет «четыре-ромб-два», нам надо очень правильную тактику против этой схемы выстроить, потому что там есть как сильные качества, так и очень большие недостатки. На данный момент просто не возникало. Раньше Васин был и Фукс находился или Набабкин, может быть, мы бы это рассматривали. Что касается дальнейшего, нельзя отказываться ни от чего хорошего. У нас были как хорошие матчи с четырьмя защитниками, так и с тремя центральными.

- Вы говорили про неудачную безголевую серию в домашних матчах. Можно ли остановиться на этой проблеме детально? Наверное, это касается основных нападающих? С чем связан такой затянувшийся кризис Чалова? Можно ли назвать провальным трансфер Гайча?

- Нет, катастрофа точно, мы называем так результат домашних матчей, но за три месяца пребывания нападающего я бы не стал делать таких резких оценок. Гайчу надо хотя бы месяц подготовительного периода, чтобы на него немного по-другому посмотреть. Что касается Чалова, то проблема в его открываниях. Если он будет правильно открываться, все будем намного качественнее. Ему надо вернуть открывания, которые у него были раньше.

- На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что надо что-то попробовать изменить в атаке и удивить соперника. Были ли сегодня эти изменения, пытались как-то удивить? С какой задачей нападение выходило на поле? Отличалось ли оно как-то от других матчей?

- То, о чем мы говорили, все эти дни мы пытались донести, что немного однобоко атакуем. Сегодня были ростки наших лучших действий в атаке, но они пропали, как только мы начали уставать. Эта ситуация сразу начала просматриваться. Когда устаешь, менее правильные решения принимаешь.