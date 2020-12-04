Губерниев: «А Чалов забил? Выходит, правы физруки»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после вылета московского ЦСКА из Лиги Европы поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова. В проигранном матче с «Вольфсбергером» (0:1) форвард не смог отличиться голом.

«Еще про ЦСКА... А Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки...», - гласит сообщение Губерниева в телеграм-канале.

Перед заключительным туром ЦСКА имеет в своем активе три очка и занимает последнее место в группе К.

В текущем сезоне Чалов провел 13 поединков в чемпионате России, отличившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.