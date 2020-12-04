Губерниев: «А Чалов забил? Выходит, правы физруки»

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04 Декабря 2020, 08:59,
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев после вылета московского ЦСКА из Лиги Европы поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова. В проигранном матче с «Вольфсбергером» (0:1) форвард не смог отличиться голом.
«Еще про ЦСКА... А Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки...», - гласит сообщение Губерниева в телеграм-канале.
Перед заключительным туром ЦСКА имеет в своем активе три очка и занимает последнее место в группе К.
В текущем сезоне Чалов провел 13 поединков в чемпионате России, отличившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фёдор Чалов, Дмитрий Губерниев