Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Губерниев: «А Чалов забил? Выходит, правы физруки»

04 Декабря 2020, 08:59,

Евро-Футбол.Ру

Известный комментатор Дмитрий Губерниев после вылета московского ЦСКА из Лиги Европы поделился мнением об игре нападающего «армейцев» Фёдора Чалова. В проигранном матче с «Вольфсбергером» (0:1) форвард не смог отличиться голом.

«Еще про ЦСКА... А Чалов сегодня забил? Выходит, правы физруки...», - гласит сообщение Губерниева в телеграм-канале.

Перед заключительным туром ЦСКА имеет в своем активе три очка и занимает последнее место в группе К.

В текущем сезоне Чалов провел 13 поединков в чемпионате России, отличившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фёдор Чалов, Дмитрий Губерниев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола