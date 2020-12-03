Монарёв: «Эта победа нужна не только ЦСКА, но и всему российскому футболу»

Бывший нападающий ЦСКА, эксперт «Матч ТВ» Роман Монарёв дал комментарий перед матчем «армейцев» с «Вольфсбергером».

- Какие ожидания от матча? Нужна ли ЦСКА Лига Европы сейчас?

- ЦСКА сейчас выглядит вкусно. Появился баланс между линиями, хороший высокий прессинг, команда создает много моментов. Наконец-то подбор исполнителей позволяет применять разные тактические схемы. Команда не просто так делит первое место с «Зенитом» и «Спартаком» в чемпионате России. Естественно, в этой игре нужно брать 3 очка, уж больно болельщики истосковались по победам на европейской арене. Если с реализацией все будет хорошо, проблем не возникнет. Эта победа нужна не только ЦСКА, но и российскому футболу. Стране нужны очки, поэтому надеемся на «армейцев». Хотелось бы, чтобы команда поставила во главу угла результат и добилась его, как это сделал «Краснодар».

- В этом сезоне нападающие ЦСКА забивают маловато, это больше их вина или следствие игры всей команды?

- Вы правы, нет забивного форварда, но как раз командные действия и позволяют ЦСКА находиться в лидерах чемпионата как по очкам, так и по созданным моментам.

- Будет ли, на ваш взгляд, ЦСКА усиливаться зимой?

- Много приобретений ждать не стоит, думаю, что может быть 1-2 точечных усиления по просьбе главного тренера. Возможно, в опорную зону, где пригодился бы игрок с опытом и умением отбирать мячи, который давал бы объем работы.

Сергей Румянцев